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核廢水發言屢助日？立院外委會下周四邀謝長廷專案報告
日本擬2023年將福島核電廠核廢水排入太平洋，遭周邊國家抗議，我駐日代表謝長廷卻一再表示，我國核能廠也有含氚汙水排入海洋，引發質疑。立法院外交委員會昨天變更議程，邀謝長廷下周四到會專案報告。
但因新冠肺炎防疫期間，出入國境須隔離期，謝長廷下周四要到立院有難度。國民黨立委溫玉霞表示，外交對往返國際出入人士是否需隔離有一定權限，如何讓謝返國出席委員會，讓外交部依規定專業規劃，仍盼讓謝到立院一次釐清爭議。
國民黨立委陳以信則質疑，懷疑謝長廷會真的回國到立法院報告相關事宜，昨天大家也都還在問，謝會不會請假。
立法院外交委員會昨天變更下周委員會議程，由原規劃考察，改為請謝長廷、外交部長吳釗燮、經濟部、衛福部、原能會、海委會、農委會與台電等單位，專案報告「台日外交關係之發展與未來展望」，劍指釐清謝對日本核廢水發言爭議。
溫玉霞表示，駐外代表在國外期間就代表國家、元首，言行舉止應要謹慎，談話也要有所本，但謝長廷說我國核電廠也排氚汙水，與實際狀況有很大不同，讓很多國人都無法接受。
溫玉霞說，從日前的尖閣諸島（釣魚台）爭議，到這次日本排放核廢水問題，謝長廷發言都沒有站在國家與國人立場，謝應該回國到立法院，跟大家聊聊他的駐外理念為何與眾不同。
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