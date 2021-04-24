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國安局：中共已展開建黨百年活動 恐增加我國應處壓力

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

美日日前發表聯合聲明，聲明中提到台灣海峽和平與穩定重要性；立法院外交及國防委員會下周一議程安排東亞相關情勢報告，國安局在送達立法院的報告中表示，中共已展開建黨百年紀念活動，鑒於對內宣傳及對外展現民族自信心，中共在涉主權、人權議題及外部衝突的態度或更趨強硬，恐增加我國和周邊國家應處壓力。

外交及國防委員會26日安排議程「近期東亞情勢發展暨對我影響」，邀請國家安全局、外交部次長、國防部等單位首長報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」，並備質詢。

國安局在報告中指出，近期東亞情勢發展中，日本強化對外安保合作並升高對中共警戒，韓國計畫和美、中保持良好關係，中共積極布局以求突破美國戰略圍堵，東協相關國家強化對外戰略維護自身利益。

報告表示，美中對峙長期化牽動東亞安全情勢走向，東亞國家除了重視安全外，也希望以「議題式外交」，分別加強和美中合作契機，鑒於美日等國際勢力越來越重視台海和平穩定，我國戰略地位重要性突出，國際支持我國民主、自由、繁榮體制力道將逐漸加強。

報告指出，中共在東海、台海及南海等印太海域強勢擴張，對香港及新疆等人權問題也堅持立場，威脅區域內安全情勢，中共以開展建黨百年紀念活動，為了對內宣傳及對外展現民族及自信心，中共在涉主權、人權議題及外部衝突的態度或趨強硬，恐增加我國及周邊國家應處壓力。

國安局表示，綜觀目前東亞整體情勢，日本希望提升戰略地位、韓國希望和美中保持良好關係、東協等國家希望提升自身實力，中共則繼續加強周邊外交工作，希望能突破美國聯合盟友抗中策略，美中戰略競逐態勢研判將長期化發展，衝擊東亞政經秩序，對我國周邊安全情勢產生連帶影響，國安局將密切掌握相關情勢變化。

中共 國安局 人權

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