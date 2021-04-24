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蔡英文：今年經濟成長率預測上修 上看5%

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，今年經濟成長率預測將上看5%。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統表示，今年經濟成長率預測將上看5%。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天在臉書表示，要跟大家分享兩個經濟好消息，分別是經濟成長率預測上修上看5%，與標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）最新發布的主權評等報告中，台灣睽違近19年後，從AA-等級，重新回到AA等級。

蔡總統說，之所以要努力做好防疫，是因為守住疫情防線，也就能確保經濟穩健成長；隨著今年第一季的經濟數據陸續出爐，部分機構開始上修2021年台灣的經濟成長率，台灣經濟研究院的預測是5.03%，國發會也評估有機會挑戰5%。

蔡總統指出，根據標準普爾全球評級最新發布的主權評等報告，睽違近19年後，台灣從AA-等級，重新回到AA等級；標普對台灣的經濟展望也持正面看法，顯示國際金融市場對台灣的信心。

蔡總統表示，有買股票的人應該對標普（S&P）不陌生，這是國際上具指標性的金融分析機構，每年公布的報告，是國際投資人的重要參考之一，其中的主權評等，更是世界各國的信用及經濟發展指標。

蔡總統說，靠著團結防疫，每一位台灣人都助攻了經濟表現，並且讓世界看見台灣，最近疫情稍有變化，大家不能輕忽，一定要一起守住得來不易的防疫和經濟成果。

疫情 標普

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