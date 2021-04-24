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府要藻礁環團心胸開放 孫大千：蔡英文沒有真正關心過

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千指出，蔡總統曾承諾藻礁永存，但在當選總統後連續5年和環團定期會面，居然現在還是一個狀況外的局外人，說明蔡根本沒有真正關心過這個議題。圖／取自孫大千臉書
孫大千指出，蔡總統曾承諾藻礁永存，但在當選總統後連續5年和環團定期會面，居然現在還是一個狀況外的局外人，說明蔡根本沒有真正關心過這個議題。圖／取自孫大千臉書

蔡英文總統為化解藻礁公投衝擊，近日接見環團當面疏通，但遇關鍵議題就僅重申政策不讓步，引發環團不滿。前立委孫大千上午在臉書提醒，環團不該再對蔡有不切實際期待。

孫大千說，蔡總統正在用以拖待變方式，藉著一次又一次看似誠懇的溝通，消磨台灣人民守護藻礁意志。

孫大千表示，蔡總統是打算硬幹到底完成三接，寧可犧牲藻礁也在所不惜，根本不在意大潭藻礁的生命正一點一滴流失掉，否則蔡至少可宣布先暫停三接工程，靜待公投結果。

孫大千說，蔡總統公開宣示堅決反核，某種程度是惡意的把重啟核四和保護藻礁做連結，變相扣環團保護藻礁就等於擁核。

孫大千指出，蔡總統曾承諾藻礁永存，但在當選總統後連續5年和環團定期會面，居然現在還是一個狀況外的局外人，說明蔡根本沒有真正關心過這個議題。

孫大千說，總統府發言人居然還鬼扯風涼話，說「若心胸開放，心情就不會沉重」，大潭藻礁已面臨生死關頭，任何一位支持生態保育的民眾心情都一樣沉重，難道心胸開放，大潭藻礁就可存活下來？

大潭藻礁 孫大千 公投

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