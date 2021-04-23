副手接台鹽董事長？翁章梁：我向中央推薦的

嘉義縣副縣長吳容輝傳出要接任台鹽董事長，縣長翁章梁表示，吳容輝擔任過台酒董事長，因此向中央推薦，他尊重吳的抉擇。至於吳留下來的副縣長遺缺，翁僅表示，下周一會公布接任人選。

吳容輝表示，對調動相當坦然，其中並未有外界謠傳的政治力介入，將全力以赴。

吳容輝說，嘉義縣政在縣長翁章梁推動農工大縣下穩定發展，未來「可以再找另一個人進來協助他」。

翁章梁尊重吳的生涯規畫，他說，嘉義縣看起來是穩定的，各項建設都步上軌道，且吳擔任過台酒董事長，於是便向中央推薦，提供副縣長新的人生規畫。

「他（吳容輝）在嘉義縣待很久。」翁章梁曾任嘉義縣社會局長11年，當時吳也在嘉義縣府，兩人共事很久。翁當選縣長後，就請吳回鍋出任副縣長。

翁章梁說，自己擔任縣長，並沒有帶進一堆陌生人，我們跟縣府這群人（公務員）都沒有適應、隔閡問題，如果今天帶進來一些大家不認識的人，他們可能就有隔閡期，要重新認識他，包含他的性格、習性。

翁章梁目前不願透漏副縣長接任人選，僅表示下周一會公布。