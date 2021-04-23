快訊

黑衣人闖松山分局事件延燒！中崙派出所所長遭記過拔官

副手接台鹽董事長？翁章梁：我向中央推薦的

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
吳容輝今表示， 接任台鹽董事長純粹是管理考量、沒有政治。記者莊祖銘／攝影
吳容輝今表示， 接任台鹽董事長純粹是管理考量、沒有政治。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣副縣長吳容輝傳出要接任台鹽董事長，縣長翁章梁表示，吳容輝擔任過台酒董事長，因此向中央推薦，他尊重吳的抉擇。至於吳留下來的副縣長遺缺，翁僅表示，下周一會公布接任人選。

吳容輝表示，對調動相當坦然，其中並未有外界謠傳的政治力介入，將全力以赴。

吳容輝說，嘉義縣政在縣長翁章梁推動農工大縣下穩定發展，未來「可以再找另一個人進來協助他」。

翁章梁尊重吳的生涯規畫，他說，嘉義縣看起來是穩定的，各項建設都步上軌道，且吳擔任過台酒董事長，於是便向中央推薦，提供副縣長新的人生規畫。

「他（吳容輝）在嘉義縣待很久。」翁章梁曾任嘉義縣社會局長11年，當時吳也在嘉義縣府，兩人共事很久。翁當選縣長後，就請吳回鍋出任副縣長。

翁章梁說，自己擔任縣長，並沒有帶進一堆陌生人，我們跟縣府這群人（公務員）都沒有適應、隔閡問題，如果今天帶進來一些大家不認識的人，他們可能就有隔閡期，要重新認識他，包含他的性格、習性。

翁章梁目前不願透漏副縣長接任人選，僅表示下周一會公布。

嘉義縣長翁章梁表示，他主動向中央推舉人才，也尊重吳容輝決定，下周將宣布副縣長新任人事。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，他主動向中央推舉人才，也尊重吳容輝決定，下周將宣布副縣長新任人事。記者莊祖銘／攝影

翁章梁 嘉義 公務員

延伸閱讀

接台鹽董事長 吳容輝：沒有政治純專業管理考量

賴清德出席嘉縣牙醫公會 讚黃敏惠、翁章梁守護老幼牙齒健康

陳時中頒獎嘉勉嘉縣牙醫嘉惠老人 牙醫師公會喜迎貴賓

國家風景區幸福巴士今啟航 雲嘉沿海景點一次玩個夠

相關新聞

批民進黨監控國會 國民黨：去年陳菊案、反萊豬就有過

立法院近日換裝全院監視器，但因國民黨團等在野黨團門口被正對裝設，引爆爭議。國民黨傍晚在臉書批評，立院多數黨的民進黨，在立...

下架2次上架難！區間測速卡卡 球在王國材手上

區間測速今年初剛復活，又被爆是中國製、藏資安疑慮被喊卡，交通部前部長林佳龍下架徹查，查了快3個月結果不得而知，但違規、肇事率確實飆升。區間測速下架容易，重新上架難，要如何贏得信任，「球」丟回新任交通部長王國材手上。

讓應考人方便就近應試 今年地方特考將增設宜蘭考區

考試院長黃榮村今天表示，考量宜蘭地區應考人應試權益及需求，將於今年地方特考增設宜蘭考區，以便利應考人就近應試。

接台鹽董事長 吳容輝：沒有政治純專業管理考量

嘉義縣副縣長吳容輝傳出要接任台鹽董事長，他今天表示，上周有「上級長官」召見並告知，他認為這是長官認同他的經營管理能力，沒...

藍委質疑萬巒豬腳 屏東縣駁斥：勿抹煞產業

國民黨立委李德維今天上午在立法院國是論壇中指出，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」此話一出，屏...

朱立倫嗆蔡英文：文青治國不能減碳

國民黨前主席朱立倫在臉書表示，看到昨天蔡總統接見環保團體所作的節能減碳宣示像極了一篇文青式的環保宣言。沒有具體可行的政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。