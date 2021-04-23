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接台鹽董事長 吳容輝：沒有政治純專業管理考量
嘉義縣副縣長吳容輝傳出要接任台鹽董事長，他今天表示，上周有「上級長官」召見並告知，他認為這是長官認同他的經營管理能力，沒有政治力介入。立委蔡易餘說，吳一直是總統蔡英文欣賞的人才，提拔接任台鹽董事長不意外。
吳榮輝表示，上周有「上級長官」召見，並告知將接任台鹽董事長，他長期在嘉義縣服務，四度回鍋擔任副縣長，對此調動相當坦然，認為其中並未有外界謠傳政治力介入，將全力以赴。
吳榮輝說，嘉義縣政在縣長翁章梁推動農工大縣下穩定發展，未來「可以再找另一個人進來協助他」。
吳榮輝說，過去曾任台酒董事長，對經營事業不陌生，台鹽董事長已懸缺3個月，公司運作要盡快，不然會影響公司運作。
蔡易餘表示，吳容輝行政經驗歷練豐富，蔡英文首任時，吳曾任台酒董事長，將台酒經營得有聲有色，蔡總統也多次在公開和私下場合，稱讚吳容輝是專業人才，台鹽董事長懸缺許久，以吳的管理長才對台鹽、對國家都是好事。
地方人士表示，日前才聽說吳容輝受立委陳明文邀請到嘉義市作客，當時據傳陳明文有意提拔，中央也首肯，吳可能接內政部政次，若改任台鹽董事長亦是好棋。
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