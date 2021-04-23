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批民進黨監控國會 國民黨：去年陳菊案、反萊豬就有過

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自國民黨臉書
圖／截自國民黨臉書

立法院近日換裝全院監視器，但因國民黨團等在野黨團門口被正對裝設，引爆爭議。國民黨傍晚在臉書批評，立院多數黨的民進黨，在立院監視在野黨已非第一次，去年7月與12月，民進黨就曾2度動用警察作為恐怖統治工具。

國民黨質疑，國家機器用人民公帑裝設監視器，不是照顧人民的財產安全、監看人民的交通安全，而是用來監視在野黨立法委員的一舉一動、言談內容，民進黨恐怖統治正在蔓延。

國民黨指出，去年7月立院行使監察院長陳菊等監委人事同意權案期間，民進黨就曾動用警察作為恐怖統治的工具，安排員警在車站、立法院、會館內跟監在野黨立委。

國民黨表示，去年12月，國民黨團在立院召開黨團大會討論院會反萊豬議事攻防，行政院又派員警在大門站崗，偷聽、回報會議內容。

國民黨說，這次立院斥資1500萬換監視器，是恐怖統治再升級，直接將監視器裝在國民黨團辦公室門口，議場會議室各出入、媒體連線區，未來立委在議場出入口聊天、媒體連線談話內容、國會聯絡人出入談話內容都在國家機器掌握中。

國民黨 監視器 民進黨

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