朱立倫嗆蔡英文：文青治國不能減碳

國民黨前主席朱立倫在臉書表示，看到昨天蔡總統接見環保團體所作的節能減碳宣示像極了一篇文青式的環保宣言。沒有具體可行的政策，「文青治國是不可能達成減碳的目標」

朱立倫指出，2009年12月28日行政院成立節能減碳委員會，由他擔任第一任的召集人。當時他們訂定減碳短中長期的目標，制定「國家節能減碳總計劃」，架構出10項標桿政策方向，35項標桿計畫，且每個月開會追蹤管考，務必達成目標。

朱立倫表示，蔡政府執政後，2016年6月7日行政院改成立能源及減碳辦公室，迄今也已經5年了。昨天蔡總統在發表文青談話時至少應該問一問，能源及減碳辦公室多久沒有開會了？原訂定的35項標桿計畫完成多少？民進黨主張的2025綠能占比20%為什麼現在還是只有5%？高達80%的火力發電要如何減碳？

朱立倫說，如果這些問題都沒有答案，蔡總統昨天的宣示就只另一篇文青的文章，不可能減碳的。