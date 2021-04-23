葉光章爭議 蘇貞昌：堅持清廉、勤政 痛下決心改革

第一金證董事長葉光章，上月驚傳「被請辭」，引發外界質疑行政院長蘇貞昌把持人事，但現傳出，葉光章任內交際費破千萬，才是蘇砍人的原因。蘇揆表示，總統蔡英文要求清廉勤政，是民進黨創黨價值，他也想做好人，但有時候負責工作的人做得不對、不好的地方，要痛下決心改革，難免會得罪人。

第一金控旗下第一金證董事長葉光章上月初驚傳「被請辭」，由於他是前立委、現任監委葉宜津的弟弟，卻被爆出交際費高達上千萬元，引發爭議。

蘇貞昌今出席「世界閱讀日記者會暨參與故事共讀」活動，被問到此事，蘇貞昌表示，蔡總統一連任，在民進黨第一場大會上就已明白交代，「清廉、勤政」是民進黨的創黨價值，作為創黨黨員，這也是他一輩子的堅持。蘇說，他自己也想做好人，但有時候就相關負責工作的人做得不對、不好的地方，只好痛下決心改革，這難免會得罪人，但這是總統公開宣示，民進黨創黨價值，也是他一輩子堅持。

此外，蘇貞昌近來被指掌控人事案，引來爭議。蘇貞昌說，從不同角度看事情，都有不同詮釋或每人有不同解讀，大家都是為國家好，只有國家好、個人才能好，尤其是執政黨員，難免會有求全、責備，都謙卑接受，希望能做到更好。