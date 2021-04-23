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民進黨：李德維瞎扯萬巒豬腳不純 應同江啟臣立即道歉

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，李德維瞎扯萬巒豬腳不純，應同江啟臣立即道歉。圖／本報系資料照
民進黨表示，李德維瞎扯萬巒豬腳不純，應同江啟臣立即道歉。圖／本報系資料照

民進黨發言人顏若芳今天表示，針對今天上午立法院議場，國民黨立委李德維為了國民黨反美豬的目的，竟然利用國是論壇的時候說，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」影射台灣屏東遠近馳名的萬巒豬腳有混進口豬腳，用造謠來傷害台灣豬農，傷害萬巒豬腳美食品牌，要嚴正要求國民黨主席江啟臣和李德維立即公開道歉，不要「說謊又狡猾，睜眼說瞎話」。

顏若芳表示，若李德維沒有吃過萬巒豬腳，要鄭重向李介紹，屏東萬巒豬腳之所以美味，就是使用新鮮的台灣溫體豬製作，屏東縣長潘孟安也特別在臉書澄清，縣政府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，屠宰證明、進貨證明清清楚楚，拜託國民黨不要用謠言來傷害地方產業。

顏若芳說，台灣有句俗語是這樣說的「沒有吃過豬肉，也看過豬走路」，李德維如果不知道萬巒的豬腳是用台灣溫體豬做的，那應該去問問屏東的同黨同志看看，不要用這樣毫無證據的謠言來傷害台灣地方的產業，不要讓台灣聞名世界的美食蒙上不白的冤屈。

顏若芳呼籲，李德維不要為了個別政黨的政治目的說謊又狡猾，睜眼說瞎話，請江啟臣主席和李德維立刻為傷害萬巒豬腳的造謠言論，公開向全國養豬業者，與所有的萬巒豬腳業者道歉。

屏東縣 顏若芳 國民黨

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