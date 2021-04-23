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三接外推新方案 環團：不遷址無法解決生態、能源安全

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。本報資料照片
大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。本報資料照片

蔡總統昨接見環團，但對於三接停工等重大爭議都未具體承諾，讓不少環團代表大嘆失望，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政更直指蔡總統是局外人。據傳，政院預計在下周公布三接工程的最後評估選擇，擬在現有外推740公尺方案，再外推1公里內。對此，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，就環境生態、能源安全角度，外推仍無法解除疑慮，重新選址期間，可先在林口、台北港設置浮動式天然氣接收站。

蔡雅瀅昨未入府與蔡總統會面。但對於政院的外推方案， 她表示，三接選址在大潭，除有生態爭議，海象也不穩定，不管外推幾公里，都解決不了環境生態以及能源安全的問題。

蔡雅瀅解釋，觀塘港位在台灣海峽北部最狹窄的區域，中油先前就評估觀塘冬季海象不佳，且觀塘港與台中港、麥寮港常同時風速過大，若三接蓋在在觀塘，未能分散中部接收站的風險。

若從環境生態面檢視，她說，外推只能減少直接浚挖礁體的數量，但隨著垂直海堤變深，堤防兩側的範圍可能得擴大，野生動物保護區威脅就會增加；再者，海洋生物的生命周期也會被垂直海堤阻斷。她更進一步說，假設三接未遷，許多人工構造物也將改變當地地形地貌、海域環境。

蔡雅瀅表示，政府估計三接若外推將延後兩年、2027年完工，與其外推，倒不如在這兩年過渡時期一邊找新址，一邊先在林口港、台北港等適合處設置浮動式接收站，雖可能稍稍延緩減煤進程，但重點是能把三接蓋在生態、能源的雙贏地點。

對於蔡總統昨稱三接是進行中的工程，除非有特殊法理上的需求才必須停工。蔡雅瀅強調，現有的文化資產保護法、野生動物保育法，甚至是環評法機制，都是可運用的法源。

她表示，若藻礁提出文資身分認定，審議過程中，就可要求開發單位先行停工等待審議結果；野保法則是畫設成野生動物保育區後，就不能逕行開發。她還提及，因三接工程事故不斷，中油也尚未提出因應對策改善、同時違法當初的環評承諾，可依據環評法第17、18、23條，要求中油停止實施開發行為。

觀塘 中油 環評

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