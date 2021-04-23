轟立院監視器變不挺勞工？國民黨：民進黨汙辱人民智商

立法院近日換裝全院監視器，因裝設密度與位置引爆爭議。國民黨團上午在議場杯葛議事，要立法院長游錫堃道歉，卻被綠營導向杯葛預計今天三讀的勞工職業災害保險及保護法，還製作哏圖宣傳。國民黨下午發新聞稿批評，民進黨瞎扯。

國民黨呼籲，立法院秘書處應儘速對外說明，為何需採購如此高端監視系統？未來誰有權使用、調閱及運用相關影像？民進黨身為立院多數黨，不敢正面回應質疑，千篇一律只會轉移焦點，如此低格調的反應，簡直汙辱人民智商。

國民黨表示，支持安裝維持立院安全的監控設備，但此次更新設備，經查該監視器型號，具有收音、人臉偵測、即時遠端監控等功能，當然引發政治偵防疑慮；且不僅國民黨有意見，其他在野黨對立法院缺乏事前溝通即裝設亦表達不滿。

國民黨表示，在野黨合理懷疑監視器更新可能涉政治偵防等不當使用，民進黨卻扯勞工法案，誣指國民黨不支持勞工；事實上國民黨並未癱瘓議事，相關勞工法案下午即將三讀，民進黨製作梗圖帶風向，瞎扯國民黨不支持勞工法案。