快訊

無實名制防疫破口？確診華航機師赴400人聚會 台北清真寺回應

出身「賤民」卻挑戰種姓制度！他引領印度佛教復興

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轟立院監視器變不挺勞工？國民黨：民進黨汙辱人民智商

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院近日換裝全院監視器，因裝設密度與位置引爆爭議。國民黨團上午在議場杯葛議事，要立法院長游錫堃道歉，卻被綠營導向杯葛預計今天三讀的勞工職業災害保險及保護法，還製作哏圖宣傳。國民黨下午發新聞稿批評，民進黨瞎扯。

國民黨呼籲，立法院秘書處應儘速對外說明，為何需採購如此高端監視系統？未來誰有權使用、調閱及運用相關影像？民進黨身為立院多數黨，不敢正面回應質疑，千篇一律只會轉移焦點，如此低格調的反應，簡直汙辱人民智商。

國民黨表示，支持安裝維持立院安全的監控設備，但此次更新設備，經查該監視器型號，具有收音、人臉偵測、即時遠端監控等功能，當然引發政治偵防疑慮；且不僅國民黨有意見，其他在野黨對立法院缺乏事前溝通即裝設亦表達不滿。

國民黨表示，在野黨合理懷疑監視器更新可能涉政治偵防等不當使用，民進黨卻扯勞工法案，誣指國民黨不支持勞工；事實上國民黨並未癱瘓議事，相關勞工法案下午即將三讀，民進黨製作梗圖帶風向，瞎扯國民黨不支持勞工法案。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

被爆店內裝監視器回傳大陸 海底撈發聲明回應了

「國民黨多年都不知情？」綠：監視器是王金平時代裝設

影／立院新設監視器 藍營痛批：民進黨卑鄙齷齪

立院新設監視器 邱顯智：資安標準須說明清楚

相關新聞

三接外推新方案 環團：不遷址無法解決生態、能源安全

蔡總統昨接見環團，但對於三接停工等重大爭議都未具體承諾，讓不少環團代表大嘆失望，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政更直指蔡總統是局...

綠營指環團對藻礁議題是「鐵板一塊」 內部醞釀在公投直球對決

蔡英文總統22日與環保團體代表會晤，雙方對藻礁與中油三接議題，並未取得共識，會後珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，他感覺非常沉重，還形容蔡總統是「局外人」。面對環團嚴詞批評，據了解，府院盼持續溝通的態度沒有改變，但民進黨內部對藻礁團體始終鐵板一塊的態度，已出現不滿聲浪，有黨內人士表示，當政府誠意溝通與退讓都無效時，最後當然就是交由公投「直球對決」。

轟立院監視器變不挺勞工？國民黨：民進黨汙辱人民智商

立法院近日換裝全院監視器，因裝設密度與位置引爆爭議。國民黨團上午在議場杯葛議事，要立法院長游錫堃道歉，卻被綠營導向杯葛預...

潘忠政今公開建言書 邀總統下周重溫「藻礁永存」初衷

昨天是世界地球日，蔡英文總統在府內接見14名環團代表，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也參與其中，但雙方對中油第三座天然氣接收站...

Skaru部落群與林務局和解 蔡英文要持續原住民轉型正義

總統蔡英文今天出席TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式時表示，過去國家只紀念榮民開...

蔡英文要環團心胸開放 江啟臣：態度輕蔑

蔡英文總統昨天接見藻礁公投發起人潘忠政等環團代表時表示，「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沈重了」。國民黨主席江啟臣上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。