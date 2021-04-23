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Skaru部落群與林務局和解 蔡英文要持續原住民轉型正義
總統蔡英文今天出席TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式時表示，過去國家只紀念榮民開闢林道的功勞，卻忽略了族人被剝奪山林空間的辛酸，希望在今天Sbalay和解之後，政府必須謙虛地、誠懇地推動原住民族歷史正義和轉型正義工作。
蔡英文說，在這片土地上很長一段時間，大鹿林道的開闢也造成原住民族人的傳統領域被剝奪，當遊客來觀霧欣賞自然景觀的時候，也往往不會注意到土地的主人所擁有的獨特文化和生態智慧。
2016年她以總統身分，代表政府道歉後，經過許多單位參與協調，在長達4年討論中，陸續敲定泰雅爾祖靈紀念廣場的設計和碑文內容；蔡英文也表示，這場來之不易的和解儀式，是經過族人長期的抗爭，有了更完整的真相，才能實現真正的和解，這就是泰雅族文化中的Sbalay。
蔡英文也承諾將持續努力，讓原民歷史記憶為台灣社會的主要觀點，不只公平呈現紀念碑，更會編輯教材，出版專書，鼓勵博物館策展，把這些重要故事一代一代傳下去。
在Sbalay和解儀式上，Skaru流域部落群耆老Batu Temu與林管處長夏榮生、雪管處長張維銓，共同簽署共管合作備忘錄，為山林資源共同管理進一步確認合作。
蔡英文也感謝skaru流域部落群的朋友們，謝謝這些原住民族人們堅持著祖先流傳下來、守護山靈的信念和智慧，謝謝參與協調的夥伴，她稱「因大家的努力，台灣離多元公益的理想靠近了一步。」
原民會主委夷將‧拔路則表示，今天能看到榮民紀念碑與泰雅爾祖靈紀念碑，同樣矗立在觀霧，同時呈現了政府與族人的不同觀點，這就是多元史觀的互相尊重，也感謝族人願意捐棄過去對立的歷史情緒，願意與國家機關在相互理解認識的基礎上，展開全新的和解關係。
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