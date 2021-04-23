蔡英文要環團心胸開放 江啟臣：態度輕蔑

蔡英文總統昨天接見藻礁公投發起人潘忠政等環團代表時表示，「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沈重了」。國民黨主席江啟臣上午批評，蔡的說法嚴重傷害環團關心環境的心，也等於告訴國人，對環團意見或訴求的態度有多麼輕蔑。

江啟臣說，蔡政府處理太魯閣事件也是同樣心態，以為跟罹難者家屬說聲節哀就沒事；現在用同樣心態面對環團，好像他們心胸放寬一點藻礁問題就解決了，人民盼選出有作為政府，不是靠嘴巴講講，說幾句文青式語言就要呼弄、搪塞環團。

江啟臣認為，蔡英文總統讓外界感覺就是個局外人，環團提出來的訴求或建議，蔡也沒有做任何直接的回應，就會讓人覺得開這樣的會議，會不會只是進去讓政府摸頭而已，相信環團也不願意落入這樣的結果。

江啟臣表示，在藻礁議題上，蔡政府應該具體拿出行動，到底解決問題方案是什麼？是繼續堅持，還是要做調整？還是在等待公投的結果？如果是要等待公投結果，大家就來拚公投；如果要調整、做改變，就說要三接停工。

江啟臣說，氣候變遷議題也是一樣，蔡政府到底現在對減碳態度如何，當美國、歐盟等全世界的國家都呼應2050碳中和，蔡政府雖然也這樣講，但至今只看到2015的溫室氣體管制法，沒看到更進一步具體法案或配套，落差很大。

江啟臣說，蔡總統接見環團要能解決問題，藻礁只是其中一個議題，氣候變遷、能源，還有現在面臨的缺水問題，這些跟環境相關問題，政府必須拿出解方，那才是正道，不是以為見個面、開個會問題就能解決。

國民黨立委賴士葆則認為，蔡總統與環團見面當然是為了為828公投滅火，蔡憲在最緊張藻礁公投，但溝通的態度卻隱含不管公投結果如何都要續蓋三接，這是怎樣的政府，公投是人民直接民權的行使，蔡政府若如此將成道地獨裁政府。