謝長廷再稱台排核廢水 藍委：回台說明為何變「助日」代表

日本2023年擬將福島核電廠核汙水排入太平洋，引發周邊國家抗議，我駐日代表謝長廷昨卻再於臉書說，我國核能廠含氚廢水也排入海洋，若沒有願意承擔法律責任。國民黨立委賴士葆今表示，已建議立院外交委員會要謝回台專案報告。

賴士葆認為，謝長廷臉書發言，只是發揮律師好辯本色，謝也知道現在要誰去做測試都還是很大的問號，「律師就是好訟，這是他的本能」。賴說，建議謝回國在立院外交委員會專案報告，說明「為何真的變成助日代表」，不要再隔空喊話。

賴士葆揶揄，連前副總統呂秀蓮都說謝長廷駐日很久，已不太了解台灣民情，應回來溝通一下。

國民黨團副書記長陳玉珍則說，謝長廷講的假消息已被原能會打臉，國民黨也已向警政署提出檢舉、告發謝散布假消息，應用社維法查辦。

陳玉珍批評，謝長廷是「助日代表」，所說的話都沒站在中華民國人民、捍衛中華民國主權立場，他的心到底在哪裡？認為主掌外交事務、派任大使的蔡英文總統，應出來對謝辯護日本排放核汙水說法，表達支持與否，宣示捍衛食安、漁權。