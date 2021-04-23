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「國民黨多年都不知情？」綠：監視器是王金平時代裝設

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨卡住社會引頸期盼的勞工法案，就是在與勞工為敵。圖／民進黨提供
民進黨表示，國民黨卡住社會引頸期盼的勞工法案，就是在與勞工為敵。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，勞動節將近，立法院預計在今天院會三讀通過 「勞工職業災害保險及保護法」，國民黨卻指控被立院裝的監視器監控，霸佔發言台，杯葛法案審查進度，國民黨竟為了政治利益，不惜犧牲勞工權益，在五一勞動節前與勞工為敵，令人不齒。

民進黨指出，立院最近更新院內監視器系統，國民黨卻稱新系統有錄音及人臉辨識功能；立院已經澄清，新系統不會有這些功能，且僅是針對2004年裝設的既有設備進行更新。

民進黨表示，這些監視系統是在2004年王金平擔任立法院長時所裝設，國民黨這麼多年來難道都不知情嗎？還質疑只有國民黨團室裝設監視器遭監控，造謠無下限，現在還惡意杯葛重大勞工法案，到底是在演哪一齣？

民進黨批評，國民黨杯葛理由瞎，行為更瞎，立法院也指出，如果不要裝監視器，只要簽切結書即可，可見根本不需要這樣演鬧劇；如今用莫須有的理由，卡住社會引頸期盼的勞工法案，國民黨就是在與勞工為敵。

國民黨 監視器 民進黨 立法院

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