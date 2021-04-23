黃偉哲減肥下戰帖 林右昌肚子變平的原因曝光

基隆市長林右昌今天上午率市政團隊參訪台南，與台南市長黃偉哲PK美食，來趟雙城行銷，黃偉哲更向林右昌下戰帖挑戰減肥，不過，林右昌說，他日前才接下台灣健康城市聯盟理事長職務，前幾周就開始做重訓，現在肚子是平的了，且他與黃身高不同，屬不一樣的量級，黃偉哲與桃園市長鄭文燦才是相同量級。

林右昌喊話台灣美食是「北基隆、南台南」，連續吃3個月都不會膩，黃偉哲今天端出9項小吃與林右昌PK，包括棺材板、安平豆花、蜷尾家冰淇淋、擔仔麵、牛肉湯、蝦捲、清蒸肉圓、椪餅、白糖粿，林右昌則是帶來營養三明治、石花凍、泡泡冰、乾麵、紅燒鰻魚羹、吉古拉、油浸肉圓、綠豆沙餅、芋泥球。另外，黃偉哲還特地準備連蔡英文總統都稱讚的善化芝麻麵，林右昌則拿出基隆米粉湯泡麵，兩道都是短短幾分鐘就能立即上桌。

黃偉哲說，林右昌是連任第2任的優質市長，可向他請益市政，城市行銷就是要打團體戰，台南、基隆都是濱海城市、建城歷史悠久。

林右昌表示，台南、基隆兩地小吃聞名，豐富多樣，尤其台南在文化、歷史、科技都有很好成績，今天最重要是來向台南市政府學習。昨晚基隆下大雨，今早基隆和台北還在下雨，他上午也到安平天后宮為全國祈福，祈求北部雨量往中南部帶，解中南部乾旱之苦。