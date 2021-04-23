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葉光章5年花千萬交際費被請辭？曾銘宗：買禮券很敏感

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
監察委員葉宜津胞弟、第一金證前董事長葉光章「被請辭」，傳是因葉5年任內交際費就破千萬元，其中購買知名百貨公司禮券近400萬元。前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗今表示，買禮券非常敏感，財政部應查清楚後對外說清楚。記者周志豪／攝影
監察委員葉宜津胞弟、第一金證前董事長葉光章「被請辭」，傳是因葉5年任內交際費就破千萬元，其中購買知名百貨公司禮券近400萬元。前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗今表示，買禮券非常敏感，財政部應查清楚後對外說清楚。記者周志豪／攝影

監察委員葉宜津胞弟、第一金證前董事長葉光章「被請辭」，傳是因葉5年任內交際費就破千萬元，其中購買知名百貨公司禮券近400萬元。前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗今表示，買禮券非常敏感，財政部應查清楚後對外說清楚。

曾銘宗指出，若葉光章真的5年任內就花了高達1千萬的公關費，確實是偏高，但更重要的是他用到哪裡去？尤其是買禮券，送給誰？要對外界有個交代。

曾銘宗說，買禮券這件事非常敏感，一般泛公股事業以公務支出買禮券，都必須列冊控管，送給誰也要掌握確定流向。

曾銘宗也提到，泛公股銀行或公司，每年都會編一定預算支應董事長等要員交際費或業務推廣費，雖民營化後機構彈性大，預算不用送立法院，但仍要董事會通過，再照預算與內部規定執行。

國民黨立委賴士葆則說，相關資料若屬實，會被爆出來應是民進黨內派系鬥爭；以行政院長蘇貞昌強勢用人哲學，非蘇系泛公股單位主官大概都很難存活很久；葉宜津與蘇不同派系，葉光章雖有胞姊罩著，蘇仍透過換人證明自己才是老大。

禮券 葉宜津 國民黨 曾銘宗

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