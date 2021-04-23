海底撈國會版？藍批監視器政治偵防 立院：工程暫緩

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但因國民黨團等在野黨團門口都被裝設，引爆爭議，國民黨團今在議場杯葛議事，要立法院長游錫堃道歉。經民進黨團總召柯建銘折衝，游裁示，10日內釐清爭議，爭議釐清前停止更新工程。

立法院近日在全院換裝監視器，但設置密集度之高，甚至中興會館地下一樓，鄰近國民黨主席、立委江啟臣辦公室的路口轉角天花板，監視器一路滿布，早引發院內立委與助理質疑。國民黨團書記長室門口，也被一左一右正對裝設。

國民黨團總召費鴻泰表示，在國民黨團辦公室外2支新裝攝影機具備錄音、臉孔辨識、遠距監控功能，政治偵防國民黨立委與監視媒體在立院的連線街，這不就是監視全國人民？為什麼台灣變警察國家，民進黨要做這麼下三濫的事情？

黨團書記長鄭麗文批評，民進黨主導的立法院現在肆無忌憚的將最先進監控設備，裝在在野黨團開會、協商、開記者會的會議室門口，不只錄影，還要錄音，偷看、偷聽在野黨在說什麼，這就是綠色恐怖、警察國家，破敗台灣民主監督機制。

國民黨團副書記長陳玉珍質疑，立法院只有在整條連線街只有在在野黨黨團門口有裝監視器，執政的民進黨團門口就沒有，針對在野黨政治偵防，讓堂堂國會議員要被立法院監視，根本是海底撈事件的國會版，這已是國際大醜聞。

為凸顯問題，國民黨團上午在院會一讀會時，群聚議場杯葛、中斷議事。立院秘書長林志嘉隨後出面解釋，新設監視器沒有錄音功能，設置位置也援用舊址。國民黨團隨即以監視器規格資料打臉，

國民黨立委吳怡玎也表示，辦公室外原本沒有設監視器，最近院內監視器更新時才新增，呼籲林志嘉不要在國會殿堂公然說謊。林志嘉進一步勸說，費鴻泰不滿表示，「你是當事人，不是路人甲」，要就下禮拜到司法委員再講，不要現在講。

游錫堃隨後以議事規則表示，國民黨團所提的權宜問題並非議場內的事情，裁示權宜問題不成立。鄭麗文回嗆，議場也有裝監視器，怎麼非立院權宜問題？在國民黨抗議聲中，游再裁示休息，柯建銘與林志嘉再出面與國民黨團私下溝通。

復會後國民黨團即未再杯葛，游錫堃也再裁示，有關立法院監視器工程相關招標、設立地點、監視器功能、規格，請秘書長督導相關行政單位，於10日內調查釐清，然後向各黨團報告說明，在妥善處理前，相關工程都暫停進行。

其實類似爭議，過去在台北市議會也曾發生。當時議會以保障議員與辦公室安全為由，在所有議員研究室門口正對裝設一支監視器，引發朝野議員反彈，最後全面拆除，現在每個議員辦公室門口上方天花板僅留下小方孔「遺跡」。

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但因國民黨團等在野黨團門口都被裝設，引爆爭議，國民黨團今在議場杯葛議事，要立法院長游錫堃道歉。經民進黨團總召柯建銘折衝，游裁示，10日內釐清爭議，爭議釐清前停止更新工程。記者周志豪／攝影