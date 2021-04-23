低薪國恥！3千勞工五一上街頭 訴求提高薪資、保障年金

五一勞動節即將來臨，「2021五一行動聯盟」將在勞動節舉行「五一勞工大遊行」，目前已號召3000人，當天下午12時30分將在凱道集結，訴求薪資要提高、年金要保障，要求蔡政府盡速提出解方。遊行總領隊、全產總理事長江健興說，低薪是國恥，目前基本工資2萬4000元，離蔡英文總統設立的3萬元目標還有很大差距，勞保年金改革方案至今也沒有進展，盼政府盡速兌現承諾。

江健興表示，今年除訴求民進黨政府解決低薪，加緊提高基本工資，他也針對勞保年金改革提出具體建議，可藉由提高營業所得稅來挹注勞保基金，填補財源缺口。他說，勞保年金結構有問題，繳保費跟領一次、年金的人收支完全不平衡，每個月收支逆差達40、50億元，希望政府精算報告仍盡快出爐，並跟勞工團體對談。

新高市產業總工會理事長何政家說，台灣防疫成果舉世可見，也是去年少數經濟成長的國家，2020年經濟成長率達3.11％，主計處也樂觀預測今年經濟成長率會更好，但去年基本工資月薪卻只調升200元、時薪增加2元，此外，政府對外宣稱勞保年金恐在2026年用罄，制度明明是政府設計的，卻丟給勞工承擔？希望政府能拿出智慧解決。

五一勞動節遊行路線預計從凱達格蘭大道出發，途經教育部、立法院群賢樓，走到接近行政院的中山南路、忠孝東路路口前。今年五一勞工大遊行將由美食平台外送員送來「神秘禮物」揭序幕，並邀各行各業工人代表上台呼籲政府正視各業工人「低薪」、「勞保年金危機」問題，最後將以演出行動劇「選票換跳票」，諷刺台灣人民以817萬選票送給政府「執政」的大禮包，卻不見政府提出具體方案回應勞工權利問題。

「2021五一行動聯盟」提醒，今年遊行將嚴加執行防疫措施，要求參與遊行的勞工、公民配戴口罩，並保持防疫社交距離，今年五一也適逢「四技二專統一入學測驗」考試日期，遊行隊伍途經醫院、考場時將會適當放低音量，絕不影響考生權益。