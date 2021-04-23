台南「全糖」市長要減肥 挑戰對象是基隆市長林右昌

為培養學童良好飲食習慣與身體保健觀念養成，台南市教育局結合長榮大學，今天啟動校園營養教育巡迴列車「勇闖Health（獅）王國」闖關活動，市長黃偉哲當起小隊長和小朋友一起闖關。黃偉哲表示，自己體重86公斤，目標是80公斤以下，現在比誰先瘦下來的對手是基隆市長林右昌。

闖關活動在日新國小舉行，黃偉哲表示，健康的飲食和適當的運動很重要，尤其是正在發育中的孩子，除了學校在營養午餐為學生及家長把關，也鼓勵學童透過現正推動的校園營養教育巡迴列車活動，能學會如何選擇食物，吃得均衡，動得健康，頭好壯壯地快樂成長。

黃偉哲並與學生、市議員蔡淑惠、周麗津等人一起玩原地跑步闖關，黃偉哲跑出242步，比學生的180多步還多，日新國小校長徐俊雄說，以市長的跑步量約消耗掉1瓶運動飲料的熱量。

黃偉哲說，他當了市長後體重增加，目前是86公斤，目標是瘦到80公斤以下，因桃園市長鄭文燦已瘦到7字頭，他只能找基隆市長林右昌來挑戰，希望自己多加油，把體重瘦下來。

台南市教育局表示，校園營養教育巡迴列車除了教導學童懂得「聰明選、健康吃」，也鼓勵孩子「快樂動」，並且把正確觀念帶回家傳達分享。

教育局長鄭新輝說，台南市大力在校園推行在地食材採購、校園自主農園、有機食材推廣等政策，去年全台首推「餐前食育5分鐘」，極力落實營養教育向小扎根推動工作。這次闖關活動由教育局營養師發想，並與長榮大學保健營養學系師生合作，以「勇闖Health（獅）王國」為主題，將6大類食材變成各關小關主，包括胡蘿蔔星人、鳳梨星人等，陪伴學生一起闖關增長知識。