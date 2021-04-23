職災保險法今可望三讀通過 勞團：職災勞工保障跨大步

勞團及專家學者倡議逾十年的勞工職業災害保險及保護法草案，今天可望在立院三讀通過。職災保險單獨立法推動小組今早在立院召開記者會，肯定朝野立委對職災勞工權益的重視，並趕在五一勞動節前給予勞動者更合理的保障制度，讓職災勞工的保障終於向前邁進一步。

台灣職業安全健康連線理事長廖蕙芳指出，過去職災相關法規散落各法，即將通過的職災保險法統整職災補償制度，將職災保險從勞保抽離，同時也結合職災的預防與重建工作。該法涵蓋幾項重大變革，包括擴大納保範圍，包括4人以下事業單位員工、全台23萬外籍家庭看護工與家庭幫傭都納入強制納保對象；此外，像營造業臨時工這類不穩定雇用或雇傭關係較不明確的弱勢勞動者，也能透過簡便的加保程序獲保障，試圖接住所有勞工。

再者，新法上路後，保險效力從勞工從到職日當天起算生效，即使雇主未幫勞工申報，勞工事後仍可請領職災給付；在職災給付部分，除提高投保薪資上限及樓地板保障，也擴大醫療給付範圍、提高傷病給付水準，失能與遺屬年金按投保薪資一定比率計算給付金額，並建立部分失能年金制度，相較過去，給付金額大幅提高。

職災保險單獨立法推動小組另指，新法也增加照護補助、離職退保後才罹患職業病的補助，並加強復工重建機制，以職災保險基金設置「財團法人職業災害預防及重建中心」，協助職災勞工重回職場。

全產總理事長江健興說，勞團十幾年來第一次到立院是帶著喜悅的心情，這部法不只保護勞工，也填補分攤雇主的補償責任，讓罹災勞工不會再求償無門。

今早朝野立委也都出席這場記者會，包括民進黨立委陳瑩、范雲、吳玉琴、洪申翰等、國民黨立委蔣萬安、時代力量立委王婉諭、陳椒華、民眾黨立委賴香伶。

民進黨立委林淑芬表示，職災保險單獨立法12年來歷經兩度審查，最後都因財源告吹，這部法今天若能順利三讀，99%都該歸功勞團的長期努力，但仍有未盡之功，如身兼多份工作的斜槓工作者只能以一份工作申請職災給付、工地型保險未納保，僅開放個人簡便加保。不過，她也肯定新法重視職災預防工作，並連結雇主獎賞機制，鼓勵雇主善盡預防責任，大家期待的是職災不要發生，而非職災發生後給補償，這部法最大目的是靠社會集體力量，來承接過去單獨、無力承擔的罹災勞工。

賴香伶則指出，台灣的經濟發展是多少職災勞工犧牲換取而來，但勞保在過去都沒有專業認定職災的程序，導致職災真實數據無法浮現，催生十多年的職災保險單獨立法，一定程度認定雇主是職災的共同承擔者，也將零工經濟下提供勞務的勞工、外籍家庭看護工與幫傭納為適用對象，盼未來實施後，能有效啟動預防與重建，讓職業安全更到位。