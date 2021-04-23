快訊

醫學生有三成罹憂鬱症？醫師看紀錄片揭醫界血淚

等52天心寒...華研證實：江宏傑已聘請律師 向法院訴請離婚

職災保險法今可望三讀通過 勞團：職災勞工保障跨大步

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
民進黨立委林淑芬指出，職災保險法最大目的是要靠社會集體力量，來承接過去單獨、無力承擔的罹災勞工。記者葉冠妤／攝影
民進黨立委林淑芬指出，職災保險法最大目的是要靠社會集體力量，來承接過去單獨、無力承擔的罹災勞工。記者葉冠妤／攝影

勞團及專家學者倡議逾十年的勞工職業災害保險及保護法草案，今天可望在立院三讀通過。職災保險單獨立法推動小組今早在立院召開記者會，肯定朝野立委對職災勞工權益的重視，並趕在五一勞動節前給予勞動者更合理的保障制度，讓職災勞工的保障終於向前邁進一步。

台灣職業安全健康連線理事長廖蕙芳指出，過去職災相關法規散落各法，即將通過的職災保險法統整職災補償制度，將職災保險從勞保抽離，同時也結合職災的預防與重建工作。該法涵蓋幾項重大變革，包括擴大納保範圍，包括4人以下事業單位員工、全台23萬外籍家庭看護工與家庭幫傭都納入強制納保對象；此外，像營造業臨時工這類不穩定雇用或雇傭關係較不明確的弱勢勞動者，也能透過簡便的加保程序獲保障，試圖接住所有勞工。

再者，新法上路後，保險效力從勞工從到職日當天起算生效，即使雇主未幫勞工申報，勞工事後仍可請領職災給付；在職災給付部分，除提高投保薪資上限及樓地板保障，也擴大醫療給付範圍、提高傷病給付水準，失能與遺屬年金按投保薪資一定比率計算給付金額，並建立部分失能年金制度，相較過去，給付金額大幅提高。

職災保險單獨立法推動小組另指，新法也增加照護補助、離職退保後才罹患職業病的補助，並加強復工重建機制，以職災保險基金設置「財團法人職業災害預防及重建中心」，協助職災勞工重回職場。

全產總理事長江健興說，勞團十幾年來第一次到立院是帶著喜悅的心情，這部法不只保護勞工，也填補分攤雇主的補償責任，讓罹災勞工不會再求償無門。

今早朝野立委也都出席這場記者會，包括民進黨立委陳瑩、范雲、吳玉琴、洪申翰等、國民黨立委蔣萬安、時代力量立委王婉諭、陳椒華、民眾黨立委賴香伶。

民進黨立委林淑芬表示，職災保險單獨立法12年來歷經兩度審查，最後都因財源告吹，這部法今天若能順利三讀，99%都該歸功勞團的長期努力，但仍有未盡之功，如身兼多份工作的斜槓工作者只能以一份工作申請職災給付、工地型保險未納保，僅開放個人簡便加保。不過，她也肯定新法重視職災預防工作，並連結雇主獎賞機制，鼓勵雇主善盡預防責任，大家期待的是職災不要發生，而非職災發生後給補償，這部法最大目的是靠社會集體力量，來承接過去單獨、無力承擔的罹災勞工。

賴香伶則指出，台灣的經濟發展是多少職災勞工犧牲換取而來，但勞保在過去都沒有專業認定職災的程序，導致職災真實數據無法浮現，催生十多年的職災保險單獨立法，一定程度認定雇主是職災的共同承擔者，也將零工經濟下提供勞務的勞工、外籍家庭看護工與幫傭納為適用對象，盼未來實施後，能有效啟動預防與重建，讓職業安全更到位。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎期待，職災保險法未來能有效保障職災勞工的權益，但因日後還須訂定數十部的子法，小組將持續關注相關法規修訂，確保建立完善的職災補償制度。

民進黨、國民黨、時代力量、民眾黨朝野立委出席記者會，期盼職災保險法今能順利三讀通過。記者葉冠妤／攝影
民進黨、國民黨、時代力量、民眾黨朝野立委出席記者會，期盼職災保險法今能順利三讀通過。記者葉冠妤／攝影
「勞工職業災害保險及保護法」草案今可望在立院三讀通過，由台灣職業安全健康連線、台灣勞工陣線、全產總、全國金融業工會聯合總會、桃園市群眾服務協會等勞團組成的職災保險單獨立法推動小組今在立院召開記者會，肯定該法讓職災勞工權益保障邁進一大步。記者葉冠妤／攝影
「勞工職業災害保險及保護法」草案今可望在立院三讀通過，由台灣職業安全健康連線、台灣勞工陣線、全產總、全國金融業工會聯合總會、桃園市群眾服務協會等勞團組成的職災保險單獨立法推動小組今在立院召開記者會，肯定該法讓職災勞工權益保障邁進一大步。記者葉冠妤／攝影

職災 保險

延伸閱讀

反坤輿自救會立院陳情 呼籲政府撤銷坤輿設置許可

兩挺兩反 828四公投民眾黨表態了

台鐵事故都推承包商 杜微：不會再犯

槍枝管太嚴 痞子英雄、賽德克巴萊經典畫面恐難再現

相關新聞

加拿大暫停印度和巴基斯坦航班入境30天 阿聯也跟進

加拿大運輸部長阿爾加布拉（Omar Alghabra）22日宣布，由於來自印度及巴基斯坦旅客的新冠肺炎確診病例增加，將從...

立院新設監視器對準黨團辦公室 高虹安：事前沒有溝通

立法院近期以國會安全監控系統汰換名義，在各黨團門口裝設新攝影機，被質疑可能淪為政治操作的工具。台灣民眾黨團副總召高虹安表...

今起擴大5、6類公費新冠疫苗施打 指揮中心下午1時30分說明

中央流行疫情指揮中心今天起，開放第五、第六類公費疫苗接種對象開始接種新冠肺炎AZ疫苗，包含警察、憲兵、社福、長照人員等，...

影／控李德維污辱萬巒豬腳 莊瑞雄：豬腦何苦為難豬腳

國民黨立委李德維上午在立法院國是論壇中指出，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」民進黨籍屏東立委...

職災保險法今可望三讀通過 勞團：職災勞工保障跨大步

勞團及專家學者倡議逾十年的勞工職業災害保險及保護法草案，今天可望在立院三讀通過。職災保險單獨立法推動小組今早在立院召開記...

今年共機擾台已271架 國防部長示警「台海緊張」次數也超乎以往

中共戰機屢屢入侵台灣防空識別區，台海局勢引發國際關注，美日聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，連德國總理梅克爾也憂心，共軍對台灣、南海的挑釁行動，可能變衝突。國防部長邱國正最近多次發言提及兩岸局勢危險，次數超越歷任部長；軍方最新統計，今年1至4月共機擾台總計高達271架次，平均每月67架之多、每天2至3架，已對台海安全形成嚴重威脅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。