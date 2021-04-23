立院新設監視器 邱顯智：資安標準須說明清楚

立法院近期以國會安全監控系統汰換名義，在各黨團門口裝設新攝影機，被質疑可能淪為政治操作的工具。時代力量立委邱顯智認為，資安標準才是問題，尤其2019年7月就應該要的公布「資安危害清單」至今沒有公布，這才是社會大眾關注的焦點。

邱顯智表示，海底撈的監視器有影像回傳中國的疑慮，引起台灣民眾這麼大的討論，原因正是中共在國內透過天網實施的「社會信用體系」，其系統中的臉部辨識系統，因嚴重侵害人民安全及隱私而惡名昭彰。

邱顯智說，於公家機關的公共空間，基於維安、資安的原因，汰換舊有監視器，進行安全相關的基礎建設維護並沒有問題，但真正的問題在於資安的標準是什麼。

邱顯智說明，資安即國安，2019年行政院依「資通安全管理法」頒布了「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，然卻至今仍未公布2019年7月就應該要的公布「資安危害清單」，導致各政府機關無明確可參考的禁用廠商名單可以遵循，這可能才是社會大眾所關注的重點。