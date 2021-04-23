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監視器換裝挨批海底撈翻版 立法院：有疑義可切結不裝
立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但裝設位置與密度遭質疑在做立法院政治偵防，國民黨團書記長室外甚至連舊有系統高達4支，挨批立院版海底撈事件。立院秘書長林志嘉今回應，黨團有疑義可切結不裝設，立法院會尊重黨團與委員意見。
林志嘉表示，立法院曾於2004年建置本院監視系統，於2009年第一次更新，國民黨團書記長室門口舊有兩支監視器則為2012年新增，這次國會安全監控系統汰換案，係於2020年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程。
林志嘉說，此次監視器是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機；強調此次新換攝影機是我國慧友科技全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能，並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能。
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