監視器換裝挨批海底撈翻版　立法院：有疑義可切結不裝

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但裝設位置與密度遭質疑在做立法院政治偵防，國民黨團書記長室外甚至連舊有系統高達4支，挨批立院版海底撈事件。立院秘書長林志嘉今回應，黨團有疑義可切結不裝設，立法院會尊重黨團與委員意見。

林志嘉表示，立法院曾於2004年建置本院監視系統，於2009年第一次更新，國民黨團書記長室門口舊有兩支監視器則為2012年新增，這次國會安全監控系統汰換案，係於2020年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程。