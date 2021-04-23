蔡英文與環團對談成過場？孫大千：沒真心護藻礁

蔡英文總統連續5年與環團在世界地球日對談，但對「護藻礁」公投議題討論難對焦。前立委孫大千上午在臉書批評，蔡總要求有關單位積極溝通，但實際上三接工程已如火如荼進行，沒有停工對話毫無意義，蔡根本沒真心打算守護藻礁。

孫大千質疑，過去5年來，蔡總統在世界地球日總會例行公事接見環團，聆聽建言，如果真這麼有效，還需要每年不斷重複建議？蔡所謂的「聽到」只是左耳進右耳出的虛應故事，聽到了從沒有辦法做到，跟「沒聽到」其實沒有什麼差別。

孫大千表示，蔡總統只想維繫自己支持環保普世價值光環，卻讓善良單純環團成蔡形塑個人進步價值，在世界地球日作秀陪襯的無辜配角。

孫大千也質疑，過去幾年來減碳辦公室如同虛設，成立綠電國家隊又有什麼用？若凡事都要靠國家隊，那要行政院做什麼？