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立院新設監視器對準黨團辦公室 高虹安：事前沒有溝通

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨立委高虹安（前）上午受訪時表示，立院加裝監視器為了安全的問題不會有人反對，但應該要有更多事前的溝通。記者林澔一／攝影
民眾黨立委高虹安（前）上午受訪時表示，立院加裝監視器為了安全的問題不會有人反對，但應該要有更多事前的溝通。記者林澔一／攝影

立法院近期以國會安全監控系統汰換名義，在各黨團門口裝設新攝影機，被質疑可能淪為政治操作的工具。台灣民眾黨團副總召高虹安表示，民眾黨團不反對立法院做安全相關的基礎建設，但決定要裝了，才來與黨團溝通，並不妥當。立法院必須要讓各黨團了解，到底未來是誰有權觀看或使用這些畫面。

高虹安指出，黨團是在3月22日，才收到資訊處的施工通知，告知為了維安的需求，必須汰換舊設備，會在3月25日到4月16日，開始擇期進行民眾黨黨團辦公室攝影機的線路佈線，跟安裝施工，但在事前並沒有收到立法院秘書處來做溝通。

高虹安表示，現在在民眾黨黨團辦公室的走廊上，裝有兩支新的監視器，黨團今也跟立法院總務處詢問，總務處則回答，裝了監視器，是為了安全需求，怕有外部的人跑來民眾黨黨團的立法院辦公室，必須做畫面紀錄，不過監視器只有監視畫面回傳，不會有收音功能，也解釋假如畫面需要調閱，需要經過立法院秘書長的專案申請核可，才可調閱所有畫面。

高虹安認為，若要裝這樣的監視器在民眾黨黨團辦公室的空間裡，必須很清楚的告知規則，而不是到黨團發現施工公告，已經決定要裝了，才跟黨團開始來做溝通；同時這些畫面要如何做使用，如果沒有先溝通好畫面取用的規則，或者申請的流程，不免擔憂這些畫面會不會最後淪為政治運作的做法。

民眾黨立委高虹安。本報資料照片
民眾黨立委高虹安。本報資料照片

國民黨立院黨團辦公室正前方，架設有四支監視器。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團辦公室正前方，架設有四支監視器。記者林澔一／攝影

立法院 台灣民眾黨 監視器 高虹安

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