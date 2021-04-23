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林俊憲：孫文要是真成仙 第一件事先懲罰現在的國民黨

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／本報資料照
民進黨立委林俊憲。圖／本報資料照

本週三國民黨中常會，會中國民黨中常委謝坤宏表示，孫文已經成仙，法號叫做「偉慈真君」，並在現場朗誦偉慈真君的遺訓。民進黨立委林俊憲臉書表示，要是孫文地下有知，知道自己「被成仙」了，第一件事恐怕就是先懲罰打著他名號招搖撞騙的這位國民黨中常委。

林俊憲說，國民黨中常會上各種君權神授的概念都出來了，一夕之間彷彿回到了清帝國滅亡之前；這位中常委的言論看似滑稽，但倒也提供了一個有趣的觀點，如果孫文真的成仙，看到現在的國民黨，心中做何感想？

林俊憲指出，依照國民黨的「神話版」教科書所寫，孫文曾經跑到廟裡把神像砸壞，說是為了破除偶像崇拜，打破神像的人怎麼可能成仙呢？另外根據歷史記載，孫文早期曾經在夏威夷接觸基督教，雖然他晚年是否真正接受基督教有多種不同的說法，但再怎麼說，實在看不出會跟神仙扯上關係。

林俊憲表示，如果再更深入探討孫文的「身世之謎」，會發現有許多史料敘述完全對不上，甚至有矛盾的地方，這是長年以來國民黨為了鞏固自己的「正統」地位，不惜竄改歷史、甚至在教科書上造假所造成，堪稱是假消息最早的創始者。

林俊憲說，國民黨中常委突然說出這些言論，恐怕也是誤信了不知道哪來的孫文神話，自己也成為受害者，實在是諷刺。

國民黨 林俊憲 中常委

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