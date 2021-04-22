蔡英文是土地徵收最多總統？徐世榮打臉花敬群：說謊又狡猾

蔡英文總統今天下午接見十四名環團代表，其中政大地政學系教授徐世榮說，蔡英文總統是解嚴後土地徵收最多的總統，內政部次長花敬群大動作指責是誇張、不實指控。徐世榮受訪回應怒批，花敬群欺騙人民，故意只提一般土地徵收，但對區段徵收面積卻避而不談，根本是說謊、太狡猾。

花敬群指出，內政部資料統計，從2000年「土地增收條例」施行以來至今，每年一般徵收的面積狀況，2000年到2011年，12年平均每年政府徵收的面積達到951公頃，2012年到2015年，這4年則是平均每年是310公頃；蔡英文上任後，2016年、2017年是首度一年平均降到200公頃以下，2016年是149公頃，2017年是193公頃，到2018年首度降到100公頃以下，是99.05公頃，2019年更是降到史上最低的31.22公頃。

不過進行中的桃園航空城將成為史上最大土地徵收案，去年內政部審議通過的桃園航空城機場園區及附近第一期區段等兩個徵收案，預計徵收2597公頃，第二期也有將近560公頃徵收面積，等到第一期招商滿六成再審議，打臉花敬群說法。

徐世榮今晚受訪表示，花敬群講的是一般土地徵收，「他自己都知道」，而環團談的是區段徵收，也是土地徵收的一種，否則下周為何土地徵收審議委員會要審查桃園航空城的案子？區段徵收若不是土地徵收，根本不用送內政部土地徵收小組，「怎麼可以這樣講？亂講」，區段徵收就是土地徵收的一種，「他在說謊」。

徐世榮說，花敬群今天下午在總統府回應一般徵收面積時，也說過區段徵收確實也滿多的，「他現在在欺騙台灣社會，他自己都知道」，叫他把區段徵收面積算給大家看，光是一個桃園航空城，現在第一階段就徵收2500多公頃。

徐世榮解釋，一般土地徵收就像台南鐵路地下化東移，人民只能拿現金補償費、直接走路，列在土地徵收條例第3條，而區段徵收則是被政府故意扭曲成土地開發合作事業，但其實是政府強迫一定要參加，土地所有權人根本沒有權利說不，也規定在土地徵收條例第四條當中，「那不是就是土地徵收嗎？」花敬群說法是故意混淆，如果區段徵收不是土地徵收，為何還規定在土地徵收條例裡面？徐世榮說，花敬群說法實在是太狡猾、過分。