閣揆下台5種可能 黃暐瀚分析蘇貞昌下台機會令人意外

828四大公投來勢洶洶，外界關注，公投若過關，行政院長蘇貞昌會不會下台？媒體人黃暐瀚今晚在臉書貼文指出，蘇貞昌不提公投對案已埋下伏筆，除非國會提出倒閣或蔡英文總統主動要求蘇下台，否則828公投就算通過，他認為蘇貞昌很可能「不會下台」。

黃暐瀚分析五種情況，行政院長會請辭：

他表示，中華民國歷經7次修憲，過去國會層擁有閣揆同意權（現在沒有了），但「新國會成立時」，內閣總辭的憲政慣例仍在，去年2月，蘇院長也曾向總統提出總辭，結果蔡總統慰留，蘇內閣繼續運作。這就叫「責任政治」。

黃暐瀚說，在責任政治的原則下，如果四大公投通通過關（或通過三案），等於是民意否決了蘇內閣的「施政方向」，照理說，蘇院長就應該向總統請辭。但，蘇院長會嗎？應該不會。

他也說，這兩天外界熱烈討論丁怡銘回鍋政院當有給職顧問，還越權關切立法院長辦公室，質問有沒有跟媒體「洩密」蘇院長公投不提對案的消息。其實，重點根本不在丁怡銘。重點在於：1、蘇院長堅持不提對案（不提對案，就算公投過關，也不算是蘇揆的失敗）。2、需要丁怡銘回來操盤（828之前，藻礁、核四，還有很大的帶風向空間）。3、不管828公投過不過？蘇內閣都準備強力論述，不是不信任投票，蘇揆不用下台。

黃暐瀚指出，理由很簡單。如果反萊豬公投過了？那是蔡總統去年828的宣布，能算在蘇貞昌頭上嗎？如果珍愛藻礁過了？那是行政院前院長賴清德不蓋深澳電廠，才變成三接應蓋的，能說是蘇貞昌的錯嗎？所以，不提對案，就不會「失敗」，蘇院長應該已經做好了，不管公投過不過，都不會向總統請辭的準備。

他斷言，除非國會提出倒閣（立委也要跟著解散，沒人會幹）；或是蔡總統主動提出要蘇院長下台（這時不走也不行了）。所以，「828之後，蘇貞昌會不會下台」？答案很可能是：「不會」。