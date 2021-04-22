徐世榮稱蔡英文徵收土地解嚴後最多 花敬群：不實指控

蔡英文總統今天下午接見藻礁公投發起人潘忠政等14位環保團體代表，總統府在會後舉行記者會說明。內政部次長花敬群表示，環團代表之一的徐志榮，在會中提到關於土地正義問題時表示，蔡英文總統是解嚴後土地徵收最多的總統，這是不實指控。

花敬群指出，徐世榮今天針對土地真收提出了一個滿誇張且不實的說法。根據內政部資料統計，從2000年「土地增收條例」施行以來至今，每年一般徵收的面積狀況，2000年到2011年，12年平均每年政府徵收的面積達到951公傾，2012年到2015年，這4年則是平均每年是310公傾；蔡英文上任後，2016年、2017年是首度一年平均降到200公傾以下，2016年是149公傾，2017年是193公傾，到2018年首度降到100公傾以下，是99.05公頃，2019年更是降到史上最低的31.22公頃。