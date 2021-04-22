謝長廷：若核能廠沒有排放含氚廢水 願意承擔法律責任

日本政府拍板福島核電廠含氚廢水兩年後排入海洋，我駐日代表謝長廷在臉書上的相關言論引發討論，也被藍綠立委質疑；謝長廷今天在臉書再度以長文發聲，並表示他的確有說台灣的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，「若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

謝長廷日前在臉書表示，台灣3座核能發電廠的廢水也是排放入海，言論引發立委不滿，昨天在立法院委員會質詢時指謝長廷傷害國家形象，日本核災後接觸爐心的核廢水與我國排放的冷卻水截然不同，原能會主委謝曉星回答時也說，謝長廷不是核工專業，說得太過頭了。

謝長廷說，昨天對他的攻擊不斷，大家不滿他說台灣核能廠的廢水也排入海，指責他不應把核能廠正常排放廢水和福島核電廠排放汙水相提並論，不了解我國反應爐冷卻水並不含氚，沒有放射物質，亂帶風向，也有人說他媚日不敢向日本提出抗議，應該下台。

謝長廷說，立委接受並引用台電和原能會的說詞等於肯定政府，他是執政黨的公職人員不能異議，比起他個人遭受扭曲誤會反而是小事。所以他可以接受原能會説的反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒有危險等，但現在國民黨已經提出告發他犯罪，他不能裝傻説核能發電廠的廢水沒有放射性物質或排入海洋廢水沒有含氚。

謝長廷說，他和多數立委一樣不是核能專業，他引用專業相關單位的說法表示，國際原子能總署IAEA肯定日本的做法，指出日本核能廠的含氚存量，不及法國核能電廠的一個月，法國排的也是一般的核能廢水，那怎麼相提並論呢？「他們沒有專業嗎？重點是不管什麼來源，核能廠廢水都要把放射性物質處理，不能消除的氚，也要處理降到標準以下，這是現在的規定」。

謝長廷說，韓國外長鄭義溶上周在國會答詢時說如果日本排入海洋的符合國際原子能總署的標準，他們不會反對，清華大學原科院院長李敏上周也說，日本如果做到國際標準，含氚水排入海洋是可以接受，而氚含量國際標準就是一公升水六萬貝克以下，日本說要採用ALPS工法，要做到一公升1500貝克，比標準低40倍，做得到沒有人會抗議，但兩年後才知道做不做得到，「所以我們只能質疑，聲明不同意，並要求日本提供即時透明資訊、洋流動態路線、定期檢測，這種做法才是正確的」。

謝長廷說，對他來說抗議是最簡單的事情，寫張抗議書交給交協就可以，現在除了中國沒有一個國家在抗議，只有質疑或是要求監督，我方也一樣，符合國際常理。「中國在抗議，我認為中國是因為美日的共同挺台，不滿無處發洩，借題發揮而已，不必隨其舞」。