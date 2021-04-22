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推消防機具認定制度 內政部訂「認定機構」規費標準

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

為提升消防機具器材及設備品質，內政部近年開始推動廠商建立自主認定制度，藉由國內外第三公證機構檢測能力，提升消防安全。內政部今日部務會報通過，登錄為認定機構的規費收費標準，近日發布施行後，即可申請登錄為認定機構，讓制度正式上路。

內政部指出，現行消防安全設備，除依「消防法」及「各類場所消防安全設備設置標準」所定應經核准或認可品目以外，其餘的構件設備僅需裝置後，測試符合「各類場所消防安全設備設置標準」要求的構造性能即可，不需逐項進行認可，是保障安全的最低標準。

內政部表示，為提升消防機具器材及設備產品品質，確保除應經核准或認可品目以外的設備，符合更高效能，近年開始推動消防機具器材設備自主認定制度，2019年2月發布「消防機具器材及設備登錄認定機構管理要點」，希望廠商建立自主品管機制。

這次新訂「認定機構」登錄所需費用的收費標準，主要是為健全規費制度，增進財政負擔公平，並考量現行物價指數、交通支出及人力成本等計算收費金額。申請登錄或展延登錄，書面審查費每件1萬8500元；實地評鑑費每件1萬6700元。

內政部表示，這次通過的「消防機具器材及設備登錄認定機構規費收費標準」將於近期完成法制作業程序後，發布施行，屆時申請人即可繳費，並申請登錄為認定機構，辦理自主認定業務。

內政部

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