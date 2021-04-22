國民黨：邱太三要兩岸春暖花開又要抗中 讓人無所適從

陸委會主委邱太三前天受訪時表示，「兩岸只要善意諒解，就能務實處理後續事務」；但他同時也批評國民黨，說國民黨主張九二共識才導致台灣在國際被排擠、要仰人鼻息等。大陸國台辦發言人馬曉光昨日則回應「民進黨繼續否定九二共識，根本沒有改善兩岸關係的誠意」，他也再度就「九二共識」的內容，闡明了陸方的立場，認為「雙方都表明了堅持一個中國原則，追求國家統一的態度」，而且「對於一個中國的政治意涵，雙方做了擱置爭議的處理」。

國民黨大陸事務部主任左正東表示，大陸方面既然強調「擱置爭議」，就不應該否定中華民國存在的事實，不只是今天仍有效統治台澎金馬的中華民國政府、連結兩岸又開創民主自由的中華民國憲法、還包括象徵中華民國在近代中國和世界活動的歷史與文化內涵，都應該本於事實、相互尊重。這樣才能「擱置爭議」，也符合雙方「互不承認主權、但互不否認治權」的精神。

左正東說，另一方面，陸委會的矛盾言行，再次讓盼望兩岸破冰的國人失望。邱太三上任之初宣稱希望兩岸關係「春暖花開」，但前天受訪中卻說要加入「經濟北約」 來「抗中」，讓人無所適從。

左正東表示，無獨有偶，上周他呼籲各方正視中華民國至今已經110年的事實，陸委會發言人隔日也跟進附和「中華民國成立迄今已110年」。對於陸委會願意向國民黨立場靠攏，他本來感到欣慰，以為是朝野團結的開始。沒想到邱太三前天卻倒果為因的將民進黨執政後的外交困境卸責國民黨。更令人遺憾的是，當中共否定中華民國時，邱主委沒有出面，反而要卸責國民黨時，邱主委卻出面了，難道卸責在野黨比捍衛國家更重要嗎？

左正東說，他理解兩岸關係複雜，要發展創意突破困境何其不易，但是愈是困難，愈要團結國人。他要提醒邱太三和民進黨政府，污名化九二共識，否定國民黨支持者和中間選民，不會開拓國家的對外空間，只會讓這個國家更分裂，更微弱。相反的，正面務實看待九二共識，肯定廣大民眾對和平發展的強烈渴望，不但能建立真正的台灣共識，也能夠讓中華民國更團結、更強大。