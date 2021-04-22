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影／出席活動刻意避開副總統？ 侯友宜：尊重主辦安排
副總統賴清德、水利署長賴建信等人今天出席比爾蓋茲《如何避免氣候災難》新書發表暨座談，談論水資源、能源等議題，新北市長侯友宜也受邀參與。不過賴與侯兩人一前一後剛好錯開，侯友宜受訪時表示，賴清德能一起關注氣候災難問題是好事，先來後來就尊重主辦單位安排。
侯友宜說，大家一起關注氣候災難議題非常好，至於誰先來、誰後到，時間安排都尊重主辦單位。
另外，TVBS昨公布全國主要政治人物滿意度調查，結果侯友宜以74％支持度奪冠。侯友宜對此表表示，還是要每天努力做事，民調永遠都會有必須要重新檢視自己做不夠的地方。
侯友宜說，要繼續把不好的地方努力修正，認真務實做事，讓民眾知道台灣會更好，而不管政治人物的滿意度如何，都要用友好的態度面對，要共好才能共融，一起攜手往前走。
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