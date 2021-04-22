我駐土耳其新任代表 走訪土敘邊境台灣中心訪視工程

駐土耳其代表黃志揚20日到位於土耳其南部和敘利亞交界、台灣政府出資的「台灣中心」訪視，也和台灣中心及當地非政府慈善組織合作輔導的多位敘利亞婦女座談，瞭解她們目前參與透過手工藝織品及有機橄欖皂的培力職訓計畫推動情形。

外交部昨天在推特上表示，黃志揚徹底發揮「台灣能幫忙」的精神，台灣中心目前仍在興建中，相信會為區域的友誼搭起橋樑。

土耳其代表處指出，黃志揚20日訪視位於哈泰省（Hatay）雷伊漢勒巿（Reyhanli）援建的台灣中心第二期工程施工情形，並在當地敘利亞志工阿布迪（MHD Walid Abdi）陪同下，聽取該中心的空間配置規劃簡報。

代表處表示，黃志揚拜會了雷漢勒市長哈哲歐魯（Mehmet Hacıoğlu）、土耳其國會議員桑菲帝（Hüseyin Şanverdi）及市府行政團隊共同與會，雙方就台灣中心永續發展的合作計畫交換意見，特別針對黃志揚提出在台灣中心進行難民職訓及縮短數位落差等相關計畫的構想，哈哲歐魯感謝台灣政府的援助計畫，歡迎台灣企業界及慈善組織能在疫情舒緩後伸出援手，造訪雷漢勒市。