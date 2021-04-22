台鐵事故善後告一段落 藍黨團:蘇貞昌應到立院專案報告

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，原交通部長林佳龍請辭負責，新任部長王國材周二就任，台鐵局長也將到位。國民黨團總召費鴻泰下午表示，呼籲行政院長蘇貞昌就太魯閣號事故原因與善後情形，到立院專案報告。

費鴻泰說，台鐵局準局長杜微就是蘇貞昌希望的人選，只是林佳龍當初送出另一個名單，才讓台鐵局長懸缺至今。費認為，王國材是會應和蘇需求的人，對於杜主張調漲台鐵票價又第一時間否決，他不是會推動改革的人選。

新冠肺炎疫情仍未告歇，行政院紓困振興特別條例將在6月期滿，行政院近日拍板延長至年底，並已發函立法院要求同意。費鴻泰提到，周二在程序委員會提案要求政院1個月內對已執行預算提出報告，但遭民進黨團以人數優勢否決。

費鴻泰說，政院來函要求同意展延，明日院會將要求由備查轉審查，至少要交付委員會審議，也會再提案要政院到立院專案報告；紓困特別條例與預算要展延使用期限，蘇貞昌也應該來立法院報告，說明預算執行情形與困難。

費鴻泰說，國家碰到重大的事情，閣揆理應向全國百姓說明，國民黨團盼蘇貞昌就台鐵改革與紓困延長原因合併成一個專案報告。