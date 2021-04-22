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卓越雜誌公布民進黨黨內桃園市民調 鄭寶清領先鄭運鵬

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
卓越雜誌今天公布民進黨黨內角逐桃園市長初選調查候選人的網路民調，民進黨前立委鄭寶清支持度領先民進黨立委鄭運鵬。記者徐偉真／攝影
卓越雜誌今天公布民進黨黨內角逐桃園市長初選調查候選人的網路民調，民進黨前立委鄭寶清支持度領先民進黨立委鄭運鵬。記者徐偉真／攝影

明年底將舉行縣市長選舉，卓越雜誌今天公布民進黨黨內角逐桃園市長初選調查候選人的網路民調，在一個月的投票時間中，民進黨前立委鄭寶清的支持度超過三成為最高，現任立委鄭運鵬28%緊追在後。

卓越雜誌今天問卷中的四位候選人分別為鄭運鵬、鄭寶清、民進黨前立委黃適卓及前立委彭紹瑾，問卷共有八題，包含過去質詢專業度、個人形象、協調黨內及地方派系整合度能力等。問卷調查時間為今年3月10日至4月9日，每一題都有約一萬八千人參與投票。

民調結果顯示，在支持度及協調黨內和地方派系整合度能力兩部分，鄭寶清支持度36%、鄭運鵬28%，若當選桃園市長，增加桃園競爭力、提升招商及就業率能力鄭寶清為37%、鄭運鵬29%。

民調結果顯示，立委任內的質詢專業滿意度，鄭寶清獲得39%支持、鄭運鵬30%，選民服務滿意度鄭寶清43%、鄭運鵬24%，立委任內誰最積極為地方爭取建設，鄭寶清獲得37%支持、鄭運鵬26%。

鄭寶清 鄭運鵬 民進黨

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