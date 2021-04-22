過失致死修正草案通過 法務部：維護大眾交通安全

行政院會通過刑法過失致死等罪修正草案，未來情節重大且過失致3人以上死亡，最重可判10年。法務部表示，盼修法能維護大眾交通安全，確保人民生命、身體安全。

法務部發布新聞稿表示，鑑於近年來發生多起重大公眾運輸及公共安全事故，對於一個行為造成多人傷亡，適用現行刑法第276條過失致死罪的結果，最重法院也只能判處有期徒刑5年，未能該當罪刑相當原則，也與人民法律感情不符。

法務部表示，行政院非常重視此議題，且為避免此種情重法輕情形，部長蔡清祥立即指示著手研議，進而召開刑法研究修正小組會議，參酌專家學者意見並蒐集各國立法例，擬具刑法第183條及第276條修正草案，並於19日陳報行政院審查，經行政院會今天審查通過。

法務部指出，本次修正草案針對刑法第276條過失致死罪規定分級處罰，除保留一般過失致死情形，最重仍處5年以下徒刑，另就情節及侵害法益結果程度，依不同程度增訂加重處罰規定。其中因過失致人於死，情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下徒刑。

此外，在公共危險罪章第183條第1項增訂加重結果犯，於故意傾覆或破壞公眾運輸交通工具致死、致重傷之情形，予以加重處罰，並就未致死傷的過失傾覆或破壞公眾運輸交通工具行為，於其情節重大時，另增訂最重5年以下有期徒刑的規定，以符合罪刑相當原則。

法務部表示，修正草案後續將送請司法院會銜後函請立法院審議，希望本次修法能促請國人注意公共安全，在公共場域或使用公眾運輸設施，均更應謹慎行事，以確保他人生命、身體安全及出入平安，共同維護你我大眾行的安全。