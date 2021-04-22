陳佩琪暗酸鄭文燦？柯文哲：回家會叫她少寫一點

台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書上提及「這個人」時常來台北參加活動，為什麼都沒人說他不專心市政？外界認為疑似點名桃園市長鄭文燦，對此柯文哲今下午出席活動前受訪，表示他回家會叫陳佩琪少寫一點。

陳佩琪21日於臉書上提及，其實先生最常問她的不是健保漲價一事，而是「佩琪啊，這個人時常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」王浩宇21日晚間轉分享文章表示「到底是有多急要鬥燦」，指出陳佩琪疑似點名鄭文燦。

鄭文燦今上午至台大集思會議中心出席亞太防災高峰會，面對台北市長柯文哲妻子陳珮琪提及，「這個人」時常來台北參加活動，但為何都沒人說他不專心市政？鄭回應，希望雨水多一點、口水少一點！

對此，柯文哲表示，口水少一點很好啊！媒體追問會不會要陳佩琪別再寫了？柯文哲誤以為是鄭文燦回應的，柯文哲表示，「他敢點名佩琪喔？小心喔！」隨後又說，「我會回家叫她少寫一點。 」

另外，針對鄭文燦受訪時回應「我想台北把心打開」，柯文哲表示，心打開很好啊！再被問及鄭會不會要來台北參選？柯表示，不會啦。

對於台北市觀光傳播局管轄的公營「台北廣播電台」節目主持人朱蕙蓉頻邀民眾黨員惹議，台北廣播電台台長陳慈銘表示，今已送出「解約」簽呈，不得再聘朱蕙蓉。柯文哲張大眼睛表示「蛤？」，不多做回應，便進入活動會場。