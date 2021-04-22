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獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與國民黨會談氣候正義

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獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與藍會談氣候正義

聯合報 / 記者劉宛琳胡經周／即時報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（中）、台灣動物社會研究會執行長朱增宏（左）、台灣公民參與協會理事長何宗勳（右）。記者胡經周／攝影
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（中）、台灣動物社會研究會執行長朱增宏（左）、台灣公民參與協會理事長何宗勳（右）。記者胡經周／攝影

今天是世界地球日，蔡英文總統下午將接見環團。而國民黨中午舉行「氣候變遷應變及調適法草案」座談會，邀請環團與會，包含珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等人。潘忠政在會中提及3重點，強調政府要減碳卻砍藻礁是不對的，也表示2050碳中和不是完全不可能，最後他說，台灣水價、電價太低，不利節能減碳。

今日在國民黨智庫舉行與環團的諮詢會議，除了討論「氣候變遷應變及調適法草案」與2030論壇相關內容外，更是國民黨與環團的「第一次接觸」。潘政忠開場時先謝謝主持會議的國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民在藻礁公投連署上的努力，也對國民黨願意探討氣候正義的態度表達肯定，他與會二個半小時才離開。

據轉述，潘忠政在會中表示，藻礁是「固碳英雄」，吸收掉很多碳排，政府說要減碳卻砍藻礁，這是不對的；他堅持藻礁是程序正義的問題，蔡英文沒有做到三接的程序正義，是造成雙方對立的主因。

潘政忠也說，「2050碳中和不是完全不可能」，他舉台達電5年內要減碳50%，許多人都在努力，大家不能完全沒有這方面努力。最後他也提到，台灣的水價和電價太低了，對於台灣的節能減碳是不利的。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左一）。記者胡經周／攝影
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左一）。記者胡經周／攝影

藻礁 減碳 國民黨 蔡英文 潘忠政

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