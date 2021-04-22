立委舉辦修憲論壇 聚焦居住權、動保權入憲

正常國家文化基金會政策中心今於立法院舉行修憲論壇，探討環境權、適足居住權、動物保護等議題的入憲可能與法制工程。

民進黨立委洪申翰、陳亭妃、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應，和民眾黨立委蔡壁如今共同主持修憲論壇，並響應世界地球日，以「永續環境：人類與自然的共榮」為題，邀請專家學者共同討論。

在居住權部分，政大地政學系副教授戴秀雄認為，他不反對居住權入憲，入憲可以把事情講得更清楚，但是要考慮後端若民法不處理，入憲會變成紙老虎。他表示，如果居住權入憲法，最大的敵人是「一定要修民法」，如果沒有配套解決，寫進憲法也沒用。

關於居住請求權部分，戴秀雄則說，如果放在憲法比較危險，人民跟政府要求住的地方，在憲法法院審判很怪異，必須要在正常法院處理，但正常法院也難判斷要多大、多美的房子。另外，包括社宅、合宜宅目前是立法、行政壟斷，司法權不宜涉入，影響到三權分立的問題。

在環境權部分，戴秀雄說，要考量憲法是聲明用，還是打官司用？不同憲法權利「會打架」，法院基本上無法審判。他認為環境權見仁見智，放在憲法位階聲明不是壞事，但也要考慮搭配，要進入法院審判時，讓法院是可操作的情況，空汙、土汙、水汙，很多都可以在立法院細部調整，多給行政權框架，就有實際操作的可能性。

在動物保護方面，洪申翰則說，過去很多價值競合時，動物保護經常優先被犧牲，如果拉到憲法層次，比較有條件在價值權衡時，進入比較細緻權衡過程，不像過去膝反射式的被犧牲掉。

台南大學行政管理系教授吳宗憲說，動保跟行政最有關係，但公務員碰到動保法令的行政裁量，經常自我退縮，例如，一隻狗在車子裡曝曬，警方究竟要不要破窗？他們會擔憂牽涉到財產權跟財產權之間的衝突。又例如神豬飼養有問題，但行政權碰到此事也常退縮。

吳宗憲認為，關心動保學者，都支持應該要緩和改革，提出「動物保護入憲」而非「動物權入憲」。而動物保護入憲，可考慮「簡易型」、「完備型」兩種不同做法，如德國基本法第20條「國家應保護自然生態及動物」，則為簡單加法；瑞士則較為細緻，「聯邦必須要設計動物保護相關法令…」，憲法規定地方政府執行。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，居住權和環境權也包括動物保護，例如大廈中能否養狗。談到國家正常化，動物保護入憲，有國家形象的問題，不僅是法律效果，且有政治效果，讓全世界看到台灣有談到動物保護放入憲法。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治認為，台灣在動保法有一些動保的明文規定；但是大廈法、民法，其實都跟動物保護有關，例如房客走了，遺留了寵物貓狗，竟可當作廢棄物。在憲法中對動保有所宣示有其必要性。