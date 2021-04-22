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反對修會計法遭酸靠扁搶分 賴士葆：綠不排審誰提扁？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統陳水扁(中)。本報資料照片
前總統陳水扁(中)。本報資料照片

民進黨團主導下，財委會排審會計法第99條之1，要為國務機要費除罪化，引發藍營反彈，質疑為前總統陳水扁個案修法，卻遭綠營酸是又要靠前總統陳水扁這個提款機拿分。國民黨立委賴士葆今嗆，是民進黨排審案子，怎麼會顛倒講。

賴士葆表示，要不是民進黨籍召委郭國文要排審、闖關會計法修正草案，國民黨內早就沒有人在講陳水扁國務機要費案這個題目，「這個法過了，郭國文就是歷史罪人」。

賴士葆質疑，國務機要費與特別費有一樣嗎？胡說八道，過去特別費規定一半要檢據報銷，國務機要費百分百要單據；金額也不一樣，國務機要費一個月幾百萬，是一個部長特別費幾十倍，差這麼多。

賴士葆認為，立法最糟糕的就是個案立法，獨裁式立法，只針對一個人修法，此案一過，以後哪個高官犯貪汙或公款私用，民進黨在立院又多數，在修一個法除罪，這樣好嗎？現在修法干預司法，就是政治凌駕一切。

賴士葆說，今天的案子真正關鍵是涉案的前扁幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧等人，「他們是好人，只是被迫做不實登記，是被冤枉的」，拜託司法院趕快審，這才是開大門走大路，不要陷立法院於不義。

賴士葆 民進黨 陳水扁

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