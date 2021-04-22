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綠營推國務機要費除罪修法　學者：偽裝式個案修法違憲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
藍營質疑會計法修法是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。本報資料照片
藍營質疑會計法修法是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。本報資料照片

立法院財委會今辦國民機要費除罪化公聽會，藍營推薦專家砲聲隆隆，質疑因人設事。東吳大學法律系講座教授董保城批評，修法不能針對特定人事量身訂做，立院不能為政治做服務業，今天修法是偽裝式個案修法，違權力分立憲政原則。

董保城說，法律若不具普遍性，可能制定對自己有利法令，此例一開後患無窮。

監委任內調查國務機要費案的政大會計系教授馬秀如表示，國務機要費一個月400萬元，首長特別費部長級以上平均每月5.3萬元，差異甚大，沒有相提並論餘地；國務報銷要百分百檢據報銷，首長特別費才容許50%檢據報銷、50%領據報銷。

馬秀如說，總統是三軍統帥，行為要採高標準，不能一般小公務員拿一點錢就被貪汙治罪條例判重刑，對卸任總統卻從寬處理，修法讓過去的不當行為放寬規範，會讓國家被認為從寬對長官，從嚴對下屬，是不當的修法。

東吳大學商學院講做教授朱雲鵬也說，總統一個月薪水不到50萬元，機要費一個月400萬元，是月薪6倍；行政院長特別費一個月7萬9千元，所有各級首長特別費也差不多薪水四分之一，性質怎會一樣，贊成修法立委要向人民說明。

政大經濟系教授林祖嘉表示，特別費報支須檢具原始憑證報銷，無單據報銷不得超過一半；國務機要費是百分百要單據報銷，兩者不同；這次修法追溯自2006年之前，目前僅有陳水扁適用，就是個案立法，應採政治方式的特赦比較好。

律師葉慶元也說，國務機要費與首長特別費有重疊，但過往使用與機關檢核長期不同；機要費要全部需單據檢據核銷，公務員要拿單據領款，本來就應該對相關單據與支出真實的義務，否則就有詐欺取財貪汙的問題。

葉慶元表示，國務機要費使用，目前也只有陳水扁有違法問題，這次會計法修法當然是為個案，哪有法治平衡考量？當初前李登輝聽到扁弊案，也說國務機要費不是這樣用的，他沒有這樣的問題。

葉慶元說，陳水扁在任時將1億742萬元國務機要費公款私用，卸任後卻以各種因素杯葛出庭，讓審判沒辦法進行，現在執政黨要用立院多數暴力讓國務機要費除罪化，等於告訴國人要將這筆錢一筆勾銷，羞辱台灣人民智商，蠻清廉愛台的。

陳水扁 東吳大學 薪水

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