外文名「中國科學院」 中研院：4個月內提出改名報告

中研院外文名稱為「 Academia Sinica」，Academia Sinica是拉丁文，意指「中國的學院」。民進黨立委范雲在去年要求中研院啟動改名討論，今再提預算案動支附帶決議，要求中研院在4個月內提出檢討報告，中研院則回應，將遵照辦理。

立法院教育及文化委員會今邀中研院列席報告業務概況並備質詢。范雲質詢時表示，希望中研院能實質推動外文名稱的民主討論，目前進度過度緩慢，她提出附帶決議要求中研院應於4個月內提出外文名稱改名的檢討書面報告。中研院表示將遵照辦理。

中研院表示，已由各學組學術主管交流會中推舉代表，各學組2人，另包含中研院本部5名行政主管組成研議小組，分別於3月、4月召開兩次會議研商，並推舉召集人，後續規畫就外文名稱變更的各層面利弊得失分析。

此外，范雲也詢問中研院院長廖俊智今年是否舉辦院士會議？廖俊智說，考量疫情尚未明朗，今天院士會議獎採線上、實體方式並行，目前議程僅規畫院士選舉法定議程。會議預計在7月5日至8日舉行。