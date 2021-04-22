林濁水：民進黨5大咖民調全重挫 警訊強烈

根據TVBS昨天公布最新民調顯示，民進黨多位執政團隊要角都呈現支持度下挫趨勢。民進黨前立委林濁水臉書表示，「總統、副總統、閣揆、台南和高雄市長等5人聲望全都重挫，警訊強烈，民進黨不能等閒視之」。

TVBS民調針對全國13位主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查。結果顯示，新北市長侯友宜以滿意度達74%，排名第一，其次依序為衛福部長陳時中的66%、台中市長盧秀燕的51%、桃園市長鄭文燦的50%、台北市長柯文哲42%，蔡英文總統和台南市長黃偉哲同得41%並列第六，其後依序為行政院長蘇貞昌39%、高雄市長陳其邁38%、副總統賴清德36%、國民黨主席江啟臣33%、立法院長游錫堃32%、前總統馬英九31%。

林濁水表示，柯文哲在民調中的名次大幅躍進，從去年第10名竄升至第5名，排在蔡英文前面；分析柯文哲近期改變可發現，很明顯至少這半年來很少聽到柯罵台獨、民進黨和蔡總統了。