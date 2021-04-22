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國務機要費除罪 時代力量反對個案式修法

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院今辦國務機要費除罪化公聽會。記者李承穎／攝影
立法院今辦國務機要費除罪化公聽會。記者李承穎／攝影

立法院財政委員會今天舉行攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」公聽會，時代力量黨主席陳椒華發言時說，反對個案式修法，勿忘2013年會計法修惡案例。民進黨立委則認為，特別費修法除罪，但國務機要費卻被獨漏，應該依法論法。

公聽會上除了朝野各黨推薦的專家學者發言外，朝野黨派立委也針對此法發言，陳椒華說，上一屆就要修此法，有為個案護航嫌疑，時代力量不接受個案式修法，也不會支持，請朝野各黨三思，不要忘記2013年會計法修法的慘痛教訓，不要再有爭議下通過法案。

民眾黨立委張其祿說，在沒有充分討論下修此法，是否合理？是否有對個案立法問題，希望立法是通盤性修法，而不要因人設事，破壞人民對法律信賴。民眾黨立委蔡壁如說，公聽會可以說出各自內心想法，希望透過嚴肅場合，和解共生、療傷止痛，大家剝除政治外殼，每個人都是活生生的人。

民進黨立委鍾佳濱則說， 總統處理的是國務所以叫國務機要費，因有類似的需求，才擴及是各級機關首長的特別費，本質上沒有太多改變，過去修會計法將特別費除罪化，國務機要費反而被獨漏。

民進黨立委劉世芳說，2011年會計法修法，免除首長等相關人員民、刑事責任，但為避免修法困難，特意排除國務機要費，希望共同面對歷史共業問題，回到法律面來處理，就事論事，依法論法。

時代力量 民進黨 陳椒華

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