影／政院推跟騷法 警察半年內完成教育訓練

行政院會今討論通過「跟蹤騷擾防制法」，明確將跟騷行為犯罪化，並規範8類跟蹤騷擾行為態樣，最重刑責可處5年以下有期徒刑。內政部次長陳宗彥表示，警察要擔負執行該法的重任，包括送達書面的告誡書等新的執行措施，應該半年內可以完成相關的教育訓練。

陳宗彥進一步說明，立法院是否完全通過行政院的版本會給予尊重，但是這是國人期待的法案，但草案的精神是一樣的，警察同仁會根據法案精神辦理相關教育訓練，而發案的行政準備，相關機關都已經開始準備，相信立法院通過後，在半年內就可以實施。