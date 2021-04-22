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影／政院推跟騷法 警察半年內完成教育訓練

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院今天通過跟騷法，行政院發言人羅秉成表示蘇院長希望能在半年內實施。記者潘俊宏／攝影
行政院今天通過跟騷法，行政院發言人羅秉成表示蘇院長希望能在半年內實施。記者潘俊宏／攝影

行政院會今討論通過「跟蹤騷擾防制法」，明確將跟騷行為犯罪化，並規範8類跟蹤騷擾行為態樣，最重刑責可處5年以下有期徒刑。內政部次長陳宗彥表示，警察要擔負執行該法的重任，包括送達書面的告誡書等新的執行措施，應該半年內可以完成相關的教育訓練。

陳宗彥進一步說明，立法院是否完全通過行政院的版本會給予尊重，但是這是國人期待的法案，但草案的精神是一樣的，警察同仁會根據法案精神辦理相關教育訓練，而發案的行政準備，相關機關都已經開始準備，相信立法院通過後，在半年內就可以實施。

行政院發言人羅秉成補充表示，教育訓練包括書面告誡書送達的程序與內容應該如何需要討論，還有法院的保護令也需要警察來執行，執行保護令的子法應該如何也要提出，半年內應該是合理的時間。

行政院今天通過跟騷法等法案，行政院發言人羅秉成（左三）、內政部次長陳宗彥（右三）、法務部次長陳明堂（右二）、財政部次長李慶華（左二）等人一起出席會後記者會說明。記者潘俊宏／攝影
行政院今天通過跟騷法等法案，行政院發言人羅秉成（左三）、內政部次長陳宗彥（右三）、法務部次長陳明堂（右二）、財政部次長李慶華（左二）等人一起出席會後記者會說明。記者潘俊宏／攝影
行政院今天通過跟騷法等法案，行政院發言人羅秉成（左三）、內政部次長陳宗彥（右三）、法務部次長陳明堂（右二）、財政部次長李慶華（左二）等人一起出席會後記者會說明。記者潘俊宏／攝影
行政院今天通過跟騷法等法案，行政院發言人羅秉成（左三）、內政部次長陳宗彥（右三）、法務部次長陳明堂（右二）、財政部次長李慶華（左二）等人一起出席會後記者會說明。記者潘俊宏／攝影

行政院 警察 立法院

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