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立委質疑旅遊泡泡後繼無力 王國材：不排除補貼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立委陳素月（左）憂心台帛旅遊泡泡收客率不佳，居然還要推跟其他國家旅遊泡泡。交通部長王國材說，補排除會有補貼。圖／取自國會頻道YouTube
立委陳素月（左）憂心台帛旅遊泡泡收客率不佳，居然還要推跟其他國家旅遊泡泡。交通部長王國材說，補排除會有補貼。圖／取自國會頻道YouTube

台帛旅遊泡泡4月1日首航，後續銷售慘淡。對於立委質疑旅遊泡泡後繼無力，交通部長王國材說，不排除政府會來補貼。不過觀光局說，目前尚無具體規畫，不確定何時上路。

立法院交委會今天邀請交通部針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡、台灣小鎮漫遊及主題旅遊年執行之現況與後續規畫」專題報告，並備質詢。

立委陳素月質詢時質疑，台帛旅遊泡泡額滿後就後繼無力，對此，王國材說，有兩個問題，一是價格問題，但華航機票已經從2萬多降到1萬9000元；此外防疫也是問題，但指揮中心24日宣布，回來變成自主健康管理14天，不需要加強管理。

王國材說，台帛旅遊是外交，對於旅行業也是出入，未來若越南、新加坡來做，會繼續強化措施，甚至不排除政府有補貼，去做支持。兩國泡泡旅遊，其實是對旅行業支持。

陳素月說，首發團額滿，現在旅遊泡泡卻乏人問津，觀光局指新加坡、越南等都是下個階段的旅遊泡泡可能名單，但台帛旅遊泡泡成績差，跟其他國家泡泡旅遊有信心？

王國材說，帛琉是第一個，會變成動態檢討，國人對於價格接受度還有景點吸引力，也都會做檢討，泡泡旅遊會繼續進行。

陳素月說，受疫情影響，過去出國旅遊高達1700萬人次，國人因疫情侷限選擇國內旅遊，有做好準備嗎？

觀光局長張錫聰表示，其實從去年就開始準備，從基礎做起。今年是關鍵一年，國人留在國旅也要留下好印象跟口碑，國境解封，才能把國旅比例拉高。

張錫聰說，景區、景點打造，同質性太高是個問題，北中南東、離島把差異化做出來，產業界也要有創新遊程，基礎品質同時做好，以後要旅遊不一定要出國。

此外，張錫聰說，還要有數位化發展，會在兩年內導入數位化旅遊，國際解封時推向國際。另外做整合，像是商圈、老街、休閒農場等，觀光主流化觀念整合，食宿遊購行就會有強的產業鏈發展。

旅遊泡泡 王國材

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