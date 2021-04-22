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開放萊豬讓歐洲豬進口翻倍　藍黨團：國人質疑政府管理

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍、鄭正鈐與林奕華上午在黨團舉行「全國一起協尋美國豬」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍、鄭正鈐與林奕華上午在黨團舉行「全國一起協尋美國豬」記者會。記者黃義書／攝影

民進黨政府元旦起開放含萊克多巴胺美豬進口，但萊豬至今卻都未叩關，無萊美豬卻動向不明，連帶讓美加一帶豬肉進口銷量縮減，歐陸進口豬數量卻翻倍。國民黨團今天表示，相關發展凸顯，國人對萊豬地區進口豬肉不信任。

國民黨團書記長鄭麗文表示，台灣沒有反對美國豬，美國也有近8成養豬廠未用萊劑，不要開放萊豬不是很兩全其美，民進黨不敢跟美國講不要開放，只敢要國內進口商不要進，結果搞得沒人要進美國豬，這樣美國比較高興？對台灣有好？

鄭麗文表示，今年元旦至今雖尚無萊豬進口，但至3月底止，美豬已進口1080噸，農委會主委陳吉重宣稱多數進口美豬都變加工品，但黨團昨天遍尋大台北各大超商、市場查豬肉加工品，卻除美國原裝進口香腸外，無一標示成分有含美豬。

鄭麗文質疑，1千多公噸美豬進口，換算相當於15萬頭豬，跑到哪去了？相關現況凸顯現行市面上標示不可信，但農委會有去查？查得了？

鄭麗文也提到，美國原裝進口的德國香腸上，除肉品來源標示美國外，還特別標示百分百無瘦肉精，也凸顯國內市場對萊豬的反彈。

鄭麗文說，今年前三個月，進口豬肉中丹麥、西班牙、荷蘭、義大利都呈倍數成長，全部都是禁止使用瘦肉精的歐陸國家，反而是美國與加拿大都呈負成長，也說明台灣就是不要吃萊豬，揶揄民進黨討好美國卻讓歐洲得利，弄巧成拙。

國民黨團總召費鴻泰表示，從很多管道得知民進黨政府拜託進口商，828反萊豬公投前不要進有萊劑美國豬；民進黨政府不敢得罪百姓，也不敢得罪美國，只好兩面手法，一面開放萊豬，一面要進口商不要進，呼弄美國。

費鴻泰說，民進黨政府開放萊豬進口，不能用萊劑的歐盟國家進口豬肉量反而上升，美加肉品連帶讓進口量萎縮，美國進口肉品也標不含萊劑，商人不會做賠錢的生意，從數字就知道老百姓不要萊豬，民進黨堅持開放會被國人丟垃圾桶。

國民黨立委林奕華說，陳吉仲進口豬肉七成在加工市場，但衛福部長陳時中則說，進口美豬有七成還冰在倉庫裏，兩種說法間是否有衝突還要釐清，但陳時中的說法至少證明，即使沒萊劑的美豬在台灣也不敢上市，凸顯國人對萊豬恐懼。

林奕華說，民進黨要降低公投投票意願，讓萊豬不進來，更印證828反萊豬公投若無法過關，萊劑肉品一定會進到台灣。國民黨團副書記長陳玉珍也說，只有只有反萊豬公投大家投贊成票，食安才能保障。

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