朱蕙蓉行政不中立 議員轟「柯友友」 台北電台：將解約

台北市政府公營的「台北廣播電台」節目「公民總主筆」，主持人朱蕙蓉因履邀民眾黨員上節目、還多次穿民眾黨帽T、大談選舉，挨轟政治不中立。台北市觀光傳播局及台北電台今赴議會教育委員會專案報告，議員齊轟，是因朱蕙蓉是柯友友，所以屢犯不改才停權3個月？觀傳局嚴重失職，教委會退回檢討報告，要求觀傳局長劉奕霆、台長陳慈銘自請處分；另依契約第九條、第十六條研議終止契約等後續處理。

北市觀傳局表示，市府去年5月的確就發現有此狀況，曾口頭、書面告誡三次，對於議員提出要求立即解約，並且不得再聘用朱蕙蓉任主持人，陳慈銘說，今已經送出「解約」簽呈，並不得再聘朱蕙蓉。劉奕霆說，會依照台北電台的簽呈處分。

議員汪志冰批評，台北電台合約SOP都有清楚規範，要求節目主持人應嚴守行政中立，不過重點是完全沒落實，「一顆老鼠屎，讓台北電台好不容易經營的信用，一夕間崩潰。」

汪質疑，觀傳局僅暫停節目三個月，是因朱蕙蓉是「柯友友」，與柯文哲關係好，丈夫又是民眾黨中常委？所以揣測上意「該做的都沒做」？因為是柯文哲的人，所以不敢動？若公器私用成這樣，台北市政府「你家就是我家嗎？」怎可以把台北電台變民眾黨文宣部？

觀傳局表示，北市府從去年5、6月時，就曾有媒體報導主持人違反行政中立，當下台長也口頭告誡朱姓主持人有踰矩行為，甚至去年9月27日、11月25日兩度郵件再度提醒應遵守行政中立法、選舉罷免法。議員也問劉奕霆，是不是柯市長有相關指示？劉奕霆說，絕對沒有，議員轟「鬼才相信。」

議員許淑華也批評，之所以觀傳局去年三度告誡朱蕙蓉嚴守行政中立，是因去年教育委員會審查預算時，要求台北電台不得有行政不中立狀況，但預算過了，朱蕙蓉依然故我，這次觀傳局處分停權三個月，朱蕙蓉竟還對外放話，停權結束就邀國民黨立委陳玉珍節目。

戴錫欽批評，朱蕙蓉對外不斷放話，是因國民黨、民進黨沒有被邀請才被質疑，「這樣的帶風向太Low了吧！」朱蕙蓉的犯後態度已無教化可能，要求台北電台不得再聘用朱蕙蓉當主持人。

簡舒培也說，朱蕙蓉前年12月至去年1月，五度穿民眾黨的衣服直播節目，去年52周節目，7次邀民眾黨成員，4次邀請時代力量、1次邀請國民黨，民進黨一次都沒有，「國民黨真的超級委屈。」

鍾沛君也質疑，台北電台行政不中立的檢討報告，有寫等於沒寫。尤其朱蕙蓉的節目主題為市政資訊探討，質疑朱有什麼市政資訊見解的過人長處？是「幫柯文哲辦演講沒收半毛錢」、「幫陳佩琪自掏腰包辦網友見面會？」「團購柯文哲新書，自封柯文哲義勇軍？」難道這就是朱蕙蓉過人強項？陳慈銘說，台北電台的確沒有監督到位。